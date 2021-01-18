Глава «Буйнакскводоканала» задержан по делу об отравлении детей в Дагестане

Как уточняет следствие, в медучреждения Буйнакска с 9 по 17 января 2021 г. обратилось более 300 человек, из которых 246 — дети в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У поступивших зафиксировано повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей.