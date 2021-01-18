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Глава «Буйнакскводоканала» задержан по делу об отравлении детей в Дагестане

Ведомости

Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов задержан по делу о массовом отравлении детей в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«В настоящее время Шарипов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным следователей, с 8 октября 2020 г. он выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям Буйнакска, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.

Как уточняет следствие, в медучреждения Буйнакска с 9 по 17 января 2021 г. обратилось более 300 человек, из которых 246 — дети в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У поступивших зафиксировано повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей.

Ранее СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для экспертного исследования. Позднее администрация города призвала население употреблять для питья исключительно бутилированную воду в связи с проводимой дезинфекций на городских объектах водоснабжения. Мэрия организовала подвоз воды водовозами.

Ранее по теме: Более 300 человек отравились питьевой водой в Буйнакске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных