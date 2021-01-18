Глава «Буйнакскводоканала» задержан по делу об отравлении детей в Дагестане
Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов задержан по делу о массовом отравлении детей в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
«В настоящее время Шарипов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении ведомства.
По данным следователей, с 8 октября 2020 г. он выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям Буйнакска, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.
Как уточняет следствие, в медучреждения Буйнакска с 9 по 17 января 2021 г. обратилось более 300 человек, из которых 246 — дети в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У поступивших зафиксировано повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей.
Ранее СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для экспертного исследования. Позднее администрация города призвала население употреблять для питья исключительно бутилированную воду в связи с проводимой дезинфекций на городских объектах водоснабжения. Мэрия организовала подвоз воды водовозами.