Минкультуры выделит негосударственным театрам 50 млн рублей
Минкультуры с этого года планирует оказывать поддержку негосударственным театрам, общий объем финансирования составит 50 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе», — сказали в пресс-службе, уточнив, что 25 грантов будут выделены на сумму 1 млн руб., более 6 грантов на сумму до 4 млн руб.
Сейчас в общероссийском реестре 366 негосударственных театров, где работает более 5 тыс. человек. Отмечается, что инклюзивные театры выделены в отдельную группу — они не всегда включают в труппу только профессиональных артистов, но при этом выполняют важную социальную миссию.
В прошлом году правительство выделило из своего резервного фонда более 3,8 млрд руб. на поддержку федеральных государственных учреждений культуры, полностью или частично приостановивших деятельность из-за пандемии коронавируса.