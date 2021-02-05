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Минкультуры выделит негосударственным театрам 50 млн рублей

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Минкультуры с этого года планирует оказывать поддержку негосударственным театрам, общий объем финансирования составит 50 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе», — сказали в пресс-службе, уточнив, что 25 грантов будут выделены на сумму 1 млн руб., более 6 грантов на сумму до 4 млн руб.

Сейчас в общероссийском реестре 366 негосударственных театров, где работает более 5 тыс. человек. Отмечается, что инклюзивные театры выделены в отдельную группу — они не всегда включают в труппу только профессиональных артистов, но при этом выполняют важную социальную миссию.

В прошлом году правительство выделило из своего резервного фонда более 3,8 млрд руб. на поддержку федеральных государственных учреждений культуры, полностью или частично приостановивших деятельность из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: На поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра выделили 3,8 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных