Минкультуры выделит негосударственным театрам 50 млн рублей

Сейчас в общероссийском реестре 366 негосударственных театров, где работает более 5 тыс. человек. Отмечается, что инклюзивные театры выделены в отдельную группу — они не всегда включают в труппу только профессиональных артистов, но при этом выполняют важную социальную миссию.