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На поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра выделили 3,8 млрд рублей

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Российское правительство выделило из своего резервного фонда более 3,8 млрд руб. на поддержку федеральных государственных учреждений культуры, полностью или частично приостановивших деятельность из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства от 8 мая опубликовано 10 мая на портале правовой информации. Средства будут предоставлены Министерству культуры, Государственному музею Эрмитаж и Большому театру, следует из документа, подписанного исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым.

Отмечается, что субсидии учреждения культуры получат после мониторинга их финансового состояния и оценки их потребностей в финансировании «первоочередных расходов», а именно – выплат зарплат, оплаты коммунальных услуг и содержания имущества. До 1 февраля 2021 г. правительство должно будет получить отчет о «целевом и эффективном использовании» выделенных средств.

В середине марта, после введения первых ограничений массовых мероприятий в Москве, Минкультуры закрыло подведомственные музеи для посетителей. Из-за ограничений Эрмитаж потерял около 50% годового бюджета, говорил в апреле директор музея Михаил Пиотровский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных