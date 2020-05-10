На поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра выделили 3,8 млрд рублей
Российское правительство выделило из своего резервного фонда более 3,8 млрд руб. на поддержку федеральных государственных учреждений культуры, полностью или частично приостановивших деятельность из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства от 8 мая опубликовано 10 мая на портале правовой информации. Средства будут предоставлены Министерству культуры, Государственному музею Эрмитаж и Большому театру, следует из документа, подписанного исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым.
Отмечается, что субсидии учреждения культуры получат после мониторинга их финансового состояния и оценки их потребностей в финансировании «первоочередных расходов», а именно – выплат зарплат, оплаты коммунальных услуг и содержания имущества. До 1 февраля 2021 г. правительство должно будет получить отчет о «целевом и эффективном использовании» выделенных средств.
В середине марта, после введения первых ограничений массовых мероприятий в Москве, Минкультуры закрыло подведомственные музеи для посетителей. Из-за ограничений Эрмитаж потерял около 50% годового бюджета, говорил в апреле директор музея Михаил Пиотровский.