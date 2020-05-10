На поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра выделили 3,8 млрд рублей

Отмечается, что субсидии учреждения культуры получат после мониторинга их финансового состояния и оценки их потребностей в финансировании «первоочередных расходов», а именно – выплат зарплат, оплаты коммунальных услуг и содержания имущества. До 1 февраля 2021 г. правительство должно будет получить отчет о «целевом и эффективном использовании» выделенных средств.