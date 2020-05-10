Пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу выделили 81 млрд рублей

Президент России Владимир Путин в середине апреля поручил правительству оказать малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях финансовую поддержку на срочные нужды, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам. Средства должны быть выделены в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц. Он также поручил организовать дистанционное получение помощи предприятиями.