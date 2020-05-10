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Пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу выделили 81 млрд рублей

Ведомости

На помощь малым и средним предприятиям из пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции отраслей правительство России выделило 81,18 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств опубликовано на сайте правительства.

Условием предоставления помощи в документе, подписанном и.о премьер-министра Андреем Белоусовым, называется сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 г. Контроль за использованием выделяемых средств правительство поручило казначейству. Доклад о расходовании средств ему необходимо представить кабинету министров в срок до 1 февраля 2021 г.

Президент России Владимир Путин в середине апреля поручил правительству оказать малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях финансовую поддержку на срочные нужды, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам. Средства должны быть выделены в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц. Он также поручил организовать дистанционное получение помощи предприятиями.

Поддержкой из выделяемых средств могут воспользоваться до одного миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных