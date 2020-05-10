Пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу выделили 81 млрд рублей
На помощь малым и средним предприятиям из пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции отраслей правительство России выделило 81,18 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств опубликовано на сайте правительства.
Условием предоставления помощи в документе, подписанном и.о премьер-министра Андреем Белоусовым, называется сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 г. Контроль за использованием выделяемых средств правительство поручило казначейству. Доклад о расходовании средств ему необходимо представить кабинету министров в срок до 1 февраля 2021 г.
Президент России Владимир Путин в середине апреля поручил правительству оказать малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях финансовую поддержку на срочные нужды, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам. Средства должны быть выделены в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц. Он также поручил организовать дистанционное получение помощи предприятиями.
Поддержкой из выделяемых средств могут воспользоваться до одного миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.