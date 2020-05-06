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Министр культуры России заразилась коронавирусом

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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. По ее словам, болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

Любимова стала третьим членом правительства России, у которого выявлен коронавирус. Первым был премьер Михаил Мишустин, который объявил о болезни 30 апреля. На следующий день стало известно, что COVID-19 обнаружен у министра строительства Владимира Якушева.

Мишустин сразу после своего объявления о болезни был госпитализирован, исполняющим обязанности премьера президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова. 6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что премьер не будет участвовать в дистанционном совещании по борьбе с коронавирусом. Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков, который также заболел COVID-19, тоже проходят лечение в больнице.

Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, который также заболел COVID-19, тоже проходят лечение в больнице.

Ранее по теме: Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных