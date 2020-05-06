Министр культуры России заразилась коронавирусом

Мишустин сразу после своего объявления о болезни был госпитализирован, исполняющим обязанности премьера президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова. 6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что премьер не будет участвовать в дистанционном совещании по борьбе с коронавирусом. Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков, который также заболел COVID-19, тоже проходят лечение в больнице.