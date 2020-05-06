Министр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. По ее словам, болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.
Любимова стала третьим членом правительства России, у которого выявлен коронавирус. Первым был премьер Михаил Мишустин, который объявил о болезни 30 апреля. На следующий день стало известно, что COVID-19 обнаружен у министра строительства Владимира Якушева.
Мишустин сразу после своего объявления о болезни был госпитализирован, исполняющим обязанности премьера президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова. 6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что премьер не будет участвовать в дистанционном совещании по борьбе с коронавирусом. Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков, который также заболел COVID-19, тоже проходят лечение в больнице.
Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, который также заболел COVID-19, тоже проходят лечение в больнице.