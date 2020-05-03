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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера

Ведомости

Пресс-служба правительства впервые прокомментировала состояние премьер-министра Михаила Мишустина, госпитализированного 30 апреля после заражения коронавирусом. 

По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, состояние Мишустина «в целом нормальное». Премьер работает с документами и активно контактирует по телефону с коллегами. «Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение», ‒ сказал Беляков, не уточнив, в какую именно больницу госпитализирован премьер. 

После сообщения о болезни Мишустина президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже стало известно, что COVID-19 также подтвержден у министра строительства Владимира Якушева и одного из его заместителей. 

По данным на 3 мая, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 134 687 человек, в том числе 68 606 – в Москве. 3 мая власти сообщили, что впервые количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом превысило 10 000 человек.

Ранее по теме: В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных