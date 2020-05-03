Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера
Пресс-служба правительства впервые прокомментировала состояние премьер-министра Михаила Мишустина, госпитализированного 30 апреля после заражения коронавирусом.
По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, состояние Мишустина «в целом нормальное». Премьер работает с документами и активно контактирует по телефону с коллегами. «Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение», ‒ сказал Беляков, не уточнив, в какую именно больницу госпитализирован премьер.
После сообщения о болезни Мишустина президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже стало известно, что COVID-19 также подтвержден у министра строительства Владимира Якушева и одного из его заместителей.
По данным на 3 мая, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 134 687 человек, в том числе 68 606 – в Москве. 3 мая власти сообщили, что впервые количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом превысило 10 000 человек.