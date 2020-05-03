Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера

После сообщения о болезни Мишустина президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже стало известно, что COVID-19 также подтвержден у министра строительства Владимира Якушева и одного из его заместителей.