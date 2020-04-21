Эрмитаж потерял 50% годового дохода из-за коронавируса
Государственный музей Эрмитаж потерял около 50% годового бюджета из-за приостановки приема посетителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на директора учреждения Михаила Пиотровского. По его словам, сейчас бюджет музея уходит на выплату зарплат и обеспечение его жизнедеятельности. «Мы ведем переговоры с правительством, чтобы эти выпадающие доходы были компенсированы», — отметил он.
Пиотровский не исключил, что полное отсутствие доходов отразится на зарплатах сотрудников. По его словам, руководство музея перераспределяет бюджет таким образом, чтобы поддержать тех, кто активно продолжает работать в существующих условиях. Среди сотрудников Эрмитажа заболевших коронавирусной инфекцией пока нет, сказал он.
Музейная отрасль в целом несет большие потери, сказал директор. По его мнению, государство должно компенсировать эти потери. «От нас все время требовали большую посещаемость и большие доходы. Сейчас их нет, они исчезли полностью», — добавил он.
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что Минкультуры разрабатывает меры поддержки учреждений культуры и планирует возместить потерянную прибыль крупных театров и музеев из-за вынужденного простоя.