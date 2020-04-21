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Эрмитаж потерял 50% годового дохода из-за коронавируса

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Государственный музей Эрмитаж потерял около 50% годового бюджета из-за приостановки приема посетителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на директора учреждения Михаила Пиотровского. По его словам, сейчас бюджет музея уходит на выплату зарплат и обеспечение его жизнедеятельности. «Мы ведем переговоры с правительством, чтобы эти выпадающие доходы были компенсированы», — отметил он.

Пиотровский не исключил, что полное отсутствие доходов отразится на зарплатах сотрудников. По его словам, руководство музея перераспределяет бюджет таким образом, чтобы поддержать тех, кто активно продолжает работать в существующих условиях. Среди сотрудников Эрмитажа заболевших коронавирусной инфекцией пока нет, сказал он.

Музейная отрасль в целом несет большие потери, сказал директор. По его мнению, государство должно компенсировать эти потери. «От нас все время требовали большую посещаемость и большие доходы. Сейчас их нет, они исчезли полностью», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных