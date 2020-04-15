Как музеи работают онлайн

Работу в стенах музея не заменит ничего, ни одна онлайн-экскурсия не даст такого же взаимодействия с экспонатами, как живой просмотр, поддерживает Трапкова. Но сегодняшняя ситуация – повод задуматься о том, что и как можно и нужно переводить в виртуальную реальность. Музей Москвы в этом плане отличается от художественных музеев, потому что объектами его интереса и изучения выступают не только артефакты, но и сам город и его жители. Поэтому жизнь города в условиях пандемии и реакция людей сами по себе могут быть предметом изучения. А как раз рассказывать истории горожан и привлекать экспертов дистанционно можно, и сейчас самое время отработать эти форматы. Еще одно направление – работа с дополненной реальностью. Стандартная видеоэкскурсия может проинформировать, но преодолеть дистанцию между подлинной вещью и посетителем – нет. Возможно, сократить ее удастся с помощью сложных видеопродуктов, например с применением VR-технологий, резюмирует Трапкова.