Виртуальные выставки и онлайн-проекты крупнейших московских музеев собрали на одном сайте

Многие крупные музеи начали развивать digital-направления еще до ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Но столкнувшись с непосредственным закрытием физических помещений, усилили работу над онлайн-проектами для посетителей, а также для внутренней работы и взаимодействия с другими институциями. Например, музей «Гараж» создал платформу «Самоизоляция» (self-isolation.garagemca.org), где собраны виртуальные экскурсии, проекты существовавшей ранее платформы Garage Digital и материалы, возникающие пока вся команда остается онлайн. «Мы открыты к работе со СМИ также как до приостановки работы Музея — придумываем форматы, готовим нестандартные материалы. Главный приоритет — безопасность и здоровье сотрудников», — уточняет представитель «Гаража». Пушкинский музей тоже перевел основную активность в онлайн-пространство. Сейчас всем желающим доступны видео по истории искусств, бесплатные аудиогиды по постоянной экспозиции и зданиям музея, а также по прошедшим выставкам, виртуальные экскурсии по экспозиции. Также среди ресурсов музея — канал на Youtube и сайт Музея нового западного искусства, где собрана информация об истории музея, коллекционерах и художниках.