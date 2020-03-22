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Виртуальные выставки и онлайн-проекты крупнейших московских музеев собрали на одном сайте

В проекте Комитета по туризму Москвы участвует свыше десятка учреждений
Анна Шилова
Комитет по туризму Москвы запустил сайт stayhome.moscow. Это платформа, где будут собраны виртуальные экскурсии по Музею современного искусства «Гараж» (на фото), Третьяковской галерее, Музею русского импрессионизма и многих других /Музей современного искусства Гараж

Комитет по туризму Москвы запустил сайт stayhome.moscow. Это платформа, где будут собраны виртуальные экскурсии и онлайн-проекты крупнейших московских учреждений досуга и культуры. Сейчас посетителям доступны материалы Музея современного искусства «Гараж», Третьяковской галереи, Еврейского музея и центра толерантности, Музея русского импрессионизма, центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, планетария, Центра славянской письменности «Слово», Московского музея современного искусства и зоопарка. Позже появятся материалы Пушкинского музея. Контент от всех учреждений будет дополняться и обновляться.

Сайт разработан командой Комитета по туризму. Часть представленных материалов также снята силами Комитета, эти материалы помечены логотипом с гербом Москвы и отмечены хэштегом #москвастобой. Материалы без этого знака сделаны и предоставлены музеями. Для музеев создание видео и размещение контента на stayhome.moscow было бесплатным, уточнили «Ведомостям» представители нескольких учреждений.

Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки

Stayhome.moscow создан как виртуальная возможность побывать в музеях и других популярных досуговых центрах, закрывшихся в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Первым о приостановлении работы в связи с угрозой здоровью сотрудников и посетителей 14 марта объявил музей «Гараж». 17 марта закрылись Третьяковская галерея и Пушкинский музей, в этот же день был опубликован приказ Министрества культуры о закрытии всех подведомственных учреждений — театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.

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Многие крупные музеи начали развивать digital-направления еще до ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Но столкнувшись с непосредственным закрытием физических помещений, усилили работу над онлайн-проектами для посетителей, а также для внутренней работы и взаимодействия с другими институциями. Например, музей «Гараж» создал платформу «Самоизоляция» (self-isolation.garagemca.org), где собраны виртуальные экскурсии, проекты существовавшей ранее платформы Garage Digital и материалы, возникающие пока вся команда остается онлайн. «Мы открыты к работе со СМИ также как до приостановки работы Музея — придумываем форматы, готовим нестандартные материалы. Главный приоритет — безопасность и здоровье сотрудников», — уточняет представитель «Гаража». Пушкинский музей тоже перевел основную активность в онлайн-пространство. Сейчас всем желающим доступны видео по истории искусств, бесплатные аудиогиды по постоянной экспозиции и зданиям музея, а также по  прошедшим выставкам, виртуальные экскурсии по экспозиции. Также среди ресурсов музея — канал на Youtube и сайт Музея нового западного искусства, где собрана информация об истории музея, коллекционерах и художниках.

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