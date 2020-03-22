Виртуальные выставки и онлайн-проекты крупнейших московских музеев собрали на одном сайте
Комитет по туризму Москвы запустил сайт stayhome.moscow. Это платформа, где будут собраны виртуальные экскурсии и онлайн-проекты крупнейших московских учреждений досуга и культуры. Сейчас посетителям доступны материалы Музея современного искусства «Гараж», Третьяковской галереи, Еврейского музея и центра толерантности, Музея русского импрессионизма, центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, планетария, Центра славянской письменности «Слово», Московского музея современного искусства и зоопарка. Позже появятся материалы Пушкинского музея. Контент от всех учреждений будет дополняться и обновляться.
Сайт разработан командой Комитета по туризму. Часть представленных материалов также снята силами Комитета, эти материалы помечены логотипом с гербом Москвы и отмечены хэштегом #москвастобой. Материалы без этого знака сделаны и предоставлены музеями. Для музеев создание видео и размещение контента на stayhome.moscow было бесплатным, уточнили «Ведомостям» представители нескольких учреждений.
Stayhome.moscow создан как виртуальная возможность побывать в музеях и других популярных досуговых центрах, закрывшихся в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Первым о приостановлении работы в связи с угрозой здоровью сотрудников и посетителей 14 марта объявил музей «Гараж». 17 марта закрылись Третьяковская галерея и Пушкинский музей, в этот же день был опубликован приказ Министрества культуры о закрытии всех подведомственных учреждений — театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Многие крупные музеи начали развивать digital-направления еще до ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Но столкнувшись с непосредственным закрытием физических помещений, усилили работу над онлайн-проектами для посетителей, а также для внутренней работы и взаимодействия с другими институциями. Например, музей «Гараж» создал платформу «Самоизоляция» (self-isolation.garagemca.org), где собраны виртуальные экскурсии, проекты существовавшей ранее платформы Garage Digital и материалы, возникающие пока вся команда остается онлайн. «Мы открыты к работе со СМИ также как до приостановки работы Музея — придумываем форматы, готовим нестандартные материалы. Главный приоритет — безопасность и здоровье сотрудников», — уточняет представитель «Гаража». Пушкинский музей тоже перевел основную активность в онлайн-пространство. Сейчас всем желающим доступны видео по истории искусств, бесплатные аудиогиды по постоянной экспозиции и зданиям музея, а также по прошедшим выставкам, виртуальные экскурсии по экспозиции. Также среди ресурсов музея — канал на Youtube и сайт Музея нового западного искусства, где собрана информация об истории музея, коллекционерах и художниках.