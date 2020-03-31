Как музыканты, театры и галереи справляются с кризисом

Пресс-секретарь Электротеатра «Станиславский» Анна Амбарцумян говорит, что своего зрителя они не оставят: «У нас хорошо отсняты спектакли, это съемка с девяти камер и большой архив, в том числе лекций. У нас не просто записи спектаклей, а полноценные видеоверсии. Конечно, театр – это не только про то, что происходит на сцене. Но в записи тоже есть свои преимущества, ты смотришь все с иного угла. Это просто другой зрительский опыт». Трансляцию спектакля «Проза» посмотрело чуть больше 79 000 человек, оперу «Маниозис» – больше 88 000. Кажется, такое количество зрителей могло увидеть эти постановки только онлайн – в зрительном зале не хватило бы мест даже за несколько десятков показов. Что уж говорить о театральных сериалах вроде «Орфических игр», которые театр будет транслировать с 6 по 11 апреля.