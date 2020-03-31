Как музыканты, театры и галереи справляются с кризисом
Первой и самой естественной реакцией на отмену публичных мероприятий стали бесконечные списки всего, что можно посмотреть онлайн, – от прямых трансляций до спешно выложенных в сеть архивных записей. На зрителей, усевшихся дома перед мониторами, обрушился огромный поток культурной информации. Во-первых, в нем было легче захлебнуться, чем найти замену живому спектаклю или концерту. А во-вторых, многое из этого рога изобилия оказалось сырым, снятым и смонтированным кое-как. Сегодня уже очевидно, что ситуация требует не только максимально широкого доступа онлайн к привычному контенту, но и изобретения новых форматов, а также способов их монетизации – вот с этим пока больше всего вопросов и проблем.
В пустом зале
Удивительно слаженно сработала, казалось бы, самая консервативная отрасль – академической музыки. Первым транслировать концерты из пустых залов начал зал «Зарядье», за ним подтянулись консерватория и филармония. Наталия Сурнина, пресс-секретарь Московской филармонии, говорит, что быстрая и слаженная реакция оказалась возможной благодаря многолетнему опыту: «Мы давно ведем прямые трансляции, в том числе на регионы, в виртуальном концертном зале, где весь контент доступен бесплатно после регистрации. Отличие нынешней ситуации в том, что сейчас зал пустой».
«Ничего революционного не произошло, – говорит пианист Лукас Генюшас. – Просто вырос спрос. Моментально оказалось, что музыканты готовы охотно продолжать заниматься своим делом».
Все музыканты, концерты которых сейчас можно посмотреть, сидя дома, выступают абсолютно бесплатно. Хотя обычно их гонорары весьма высоки. Пианист Андрей Гугнин, чьи виртуальные концерты расписаны до конца марта, считает, что «каждый человек сейчас должен стараться приободрить окружающих в меру возможностей». «Хочется в это тревожное время показать, что жизнь продолжается, что есть возможность радоваться искусству и находить для этого новые формы. Это благо не только для публики, это важно и для нас самих. Остаться без сцены, когда привык играть через день, – это странно», – говорит он.
Пока все трансляции бесплатны, но о монетизации и добровольных пожертвованиях говорят уже и сами зрители. «Во время первой же прямой трансляции, когда играл Денис Мацуев, мы получили от зрителей предложения о пожертвованиях. Но позиция филармонии такова, что в данной ситуации трансляции должны оставаться абсолютно бесплатными», – говорит Сурнина.
«Рано или поздно нужно оформить монетизацию трансляций. Некоторые наши западные коллеги уже монетизируют домашние трансляции с помощью добровольных пожертвований», – считает Генюшас.
Горизонтальный театр
Странно смотреть спектакль в записи, если в соседней вкладке браузера можно открыть Netflix, но в условиях самоизоляции зрители все-таки хотят разнообразного контента.
Театр сложно перевести в цифровые формы, поэтому лишь немногие из коллективов оказались готовы так же оперативно и слаженно, как музыканты, перейти в онлайн. Государственные театры несут миллионные убытки, независимые сценографы и режиссеры лишены заработка.
Зато ситуация карантина позволила создать новую, горизонтальную, медиаинициативу в этой сфере – RussianCultureVsCovid19. Одна из участниц проекта – Александра Воробьева так описывает его работу: «Наша основная задача – обеспечить тем, кто сейчас столкнулся с кризисом, доступ к полезной информации и медиаресурсам. У нас нет спонсоров, мы ни от кого не зависим – просто благотворительная история и обмен лайфхаками на фоне происходящего. Сейчас, например, мы организовываем взаимодействие между театрами и командой социальной сети «В контакте». Видеоконтент театров получит поддержку на платформе социальной сети, к нему будут привлекать внимание аудитории». Участники проекта помогают нескольким театрам и фестивалям, среди которых – петербургские «Упсала-цирк», площадка «Скороход», фестиваль «Точка доступа» и др.
Пресс-секретарь Электротеатра «Станиславский» Анна Амбарцумян говорит, что своего зрителя они не оставят: «У нас хорошо отсняты спектакли, это съемка с девяти камер и большой архив, в том числе лекций. У нас не просто записи спектаклей, а полноценные видеоверсии. Конечно, театр – это не только про то, что происходит на сцене. Но в записи тоже есть свои преимущества, ты смотришь все с иного угла. Это просто другой зрительский опыт». Трансляцию спектакля «Проза» посмотрело чуть больше 79 000 человек, оперу «Маниозис» – больше 88 000. Кажется, такое количество зрителей могло увидеть эти постановки только онлайн – в зрительном зале не хватило бы мест даже за несколько десятков показов. Что уж говорить о театральных сериалах вроде «Орфических игр», которые театр будет транслировать с 6 по 11 апреля.
В Театре им. Пушкина до последнего не хотели сидеть по домам и придумывали новые форматы. «Мы бы отказались от формата трансляций записей спектаклей, но теперь это единственное, что осталось, – говорит завлит театра Зоя Бороздинова. – До объявления карантина мы искали альтернативные пути. Артисты каждый день должны были готовить небольшие номера, посвященные спектаклю, который мог бы идти на сцене. Они репетировали, готовились, гримировались – но теперь все по домам».
Театр «Практика» анонсировал проект «Практика карантина» – серию регулярных рубрик в режиме онлайн. Это «Практика советов», где друзья театра – актеры, режиссеры, музыканты, драматурги, художники – будут выкладывать подборки любимых фильмов и книг. «Практика будущего» – рассказы о спектаклях, которые театр собирается выпустить в 2020 г. В планах также образовательный проект, эксклюзивные записи новейших произведений современных композиторов и чтение толстого романа (какого – пока не сообщается) в исполнении актеров театра.
Выводы пока делать рано, но первое впечатление – что в театре наиболее подготовленными к кризису оказались те, кто ориентируется на молодого зрителя и новые формы.
Кризис дает возможности
Если в ситуации государственных учреждений можно рассчитывать на поддержку «сверху», то галерейный бизнес в России попадает под самый сильный удар. Тем не менее основатель галереи Ovcharenko, аукциона Vladey и арт-шоу Da!Moscow Владимир Овчаренко настроен решительно: «История человечества доказала – искусство нас всех переживет. Капитализм тоже никуда не денется. Останутся герои, которые будут создавать и покупать произведения искусства. У нас есть опыт прохождения через разной тяжести кризисы, мы в арт-бизнесе с 1990 г. Сейчас кризис не из легких. Тем интереснее сражаться с ним».
При этом кризис – отличная возможность приобрести работы хороших художников по комфортной цене. 4 апреля аукционный дом запускает серию торгов под названием «Все по 100 на карантине». Посмотреть онлайн-трансляцию торгов сможет любой желающий (отличная альтернатива сериалам), а принять участие получится только по предварительной регистрации. В планах провести 10 торгов, выходя онлайн каждую субботу. «Уверен, что это отвлечет людей от бесконечного просмотра новостных лент и подсчета статистики. Переживем эти турбулентные времена с нашими художниками и клиентами вместе, предоставим возможность купить искусство по справедливым ценам. И, конечно, насладиться торгами – как спектаклем», – говорит Овчаренко. Кстати, галерея первой из всех культурных учреждений ушла на карантин.
Александра Карпова, PR-директор галереи Anna Nova, говорит, что галерея продолжает работать с коллекционерами в частном порядке: «Временно галерея закрыта, мы ждем развития ситуации. С момента введения карантина нам стало поступать большое количество запросов на недорогое искусство – до 1000 евро, в качестве подарка». А 20 марта галерея впервые провела виртуальное открытие персональной выставки американского художника Джонатана Монагана, участника недавнего проекта Эрмитажа, посвященного искусственному интеллекту.