Музеи в России откроются спустя месяц после снятия ограничений
Минкультуры разработало план возвращения музеев к деятельности после снятия ограничений, установленных из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» слова врио директора департамента музеев Минкультуры Алексея Мудрова. За день отсчета взята ориентировочная дата снятия ограничений. «Где-то в течение месяца» после нее все музеи вернутся к обычной работе, сказал Мудров. Он не уточнил, на какую именно дату ориентируются Минкультуры и музеи.
17 марта, на следующий день после первых ограничений массовых мероприятий в Москве, Минкультуры закрыло подведомственные музеи для посетителей. Из-за ограничений Эрмитаж потерял около 50% годового бюджета, говорил «Интерфаксу» директор музея Михаил Пиотровский; бюджет заведения уходит на выплату зарплаты и обеспечение его жизнедеятельности. В конце марта, еще до введения оплачиваемых нерабочих дней, руководство Государственного Исторического музея оценивало прямые убытки от коронавируса в 45 млн руб.
Дефицит средств у крупных музеев и театров, вызванный режимом самоизоляции, Минкультуры надеется восполнить в ближайшие три месяца, говорила министр культуры Ольга Любимова в эфире НТВ. Она допустила, что часть международных культурных проектов придется отменить, а часть — перенести на 2021 г.