Музеи в России откроются спустя месяц после снятия ограничений

Минкультуры разработало план возвращения музеев к деятельности после снятия ограничений, установленных из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» слова врио директора департамента музеев Минкультуры Алексея Мудрова. За день отсчета взята ориентировочная дата снятия ограничений. «Где-то в течение месяца» после нее все музеи вернутся к обычной работе, сказал Мудров. Он не уточнил, на какую именно дату ориентируются Минкультуры и музеи.