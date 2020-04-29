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Музеи в России откроются спустя месяц после снятия ограничений

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Минкультуры разработало план возвращения музеев к деятельности после снятия ограничений, установленных из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» слова врио директора департамента музеев Минкультуры Алексея Мудрова. За день отсчета взята ориентировочная дата снятия ограничений. «Где-то в течение месяца» после нее все музеи вернутся к обычной работе, сказал Мудров. Он не уточнил, на какую именно дату ориентируются Минкультуры и музеи.

17 марта, на следующий день после первых ограничений массовых мероприятий в Москве, Минкультуры закрыло подведомственные музеи для посетителей. Из-за ограничений Эрмитаж потерял около 50% годового бюджета, говорил «Интерфаксу» директор музея Михаил Пиотровский; бюджет заведения уходит на выплату зарплаты и обеспечение его жизнедеятельности. В конце марта, еще до введения оплачиваемых нерабочих дней, руководство Государственного Исторического музея оценивало прямые убытки от коронавируса в 45 млн руб.

Дефицит средств у крупных музеев и театров, вызванный режимом самоизоляции, Минкультуры надеется восполнить в ближайшие три месяца, говорила министр культуры Ольга Любимова в эфире НТВ. Она допустила, что часть международных культурных проектов придется отменить, а часть — перенести на 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных