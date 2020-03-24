Музеи оценили финансовые потери от закрытия на карантин
Государственный Исторический музей ожидает, что прямые убытки от закрытия выставок из-за угрозы коронавируса составят 45 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя музея Марию Лемигову. Убытки вызваны как прекращением продаж билетов, так и приостановкой музейной торговли. В свою очередь Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина оценивает, что день работы без посетителей приносит более 2 млн руб. убытков.
Даже если карантин не будет продлен в апреле, Исторический музей все равно столкнется со спадом посещаемости, отметили «Интерфаксу» в музее. Это вызвано особым статусом музея и его нахождением в районе Красной площади. Перекрытия площади, связанные с подготовкой к параду Победы 9 мая, дают основание для спада.
Ранее Государственный Дарвиновский музей оценивал убытки от карантина в районе 13 млн руб. Сумма рассчитывалась без учета спада посещаемости перед объявлением карантина, за неделю до него уже отмечались убытки, передавало АГН «Москва» слова директора музея Анны Клюкиной 19 марта.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. В тот же день Минкульт запретил подведомственным музеям работать в выходные и выдавать посетителям аудиогиды, а на следующий день – обязал приостановить всю работу с посетителями до 10 апреля. Музей современного искусства «Гараж», а также некоторые другие частные музеи также приостановили работу. Позднее комитет по туризму Москвы запустил единый сайт, на котором музеи могут бесплатно размещать свои материалы и организовывать виртуальные экскурсии.