Музеи оценили финансовые потери от закрытия на карантин

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. В тот же день Минкульт запретил подведомственным музеям работать в выходные и выдавать посетителям аудиогиды, а на следующий день – обязал приостановить всю работу с посетителями до 10 апреля. Музей современного искусства «Гараж», а также некоторые другие частные музеи также приостановили работу. Позднее комитет по туризму Москвы запустил единый сайт, на котором музеи могут бесплатно размещать свои материалы и организовывать виртуальные экскурсии.