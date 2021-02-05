Навальный не признал себя виновным по делу о клевете на ветерана

Сегодня, 5 февраля Бабушкинский суд Москвы рассматривает дело о клевете, возбужденное в отношении Навального в июне 2020 г. Оно касается комментария основателя ФБК к ролику телеканала RT. На нем в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читают преамбулу к основному закону. В числе задействованных в ролике оказался и ветеран Артеменко. Пожилой мужчина также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию.