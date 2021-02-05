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Навальный не признал себя виновным по делу о клевете на ветерана

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный не признал себя виновным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

«Конечно, нет», — сказал Навальный в ответ на вопрос, признает ли он вину. Он также заявил, что отрицает умышленные высказывания в адрес ветерана, которого, по его утверждению, он раньше не знал. Навальный добавил, что Артеменко используют, «прикрываясь его медалями».

Сегодня, 5 февраля Бабушкинский суд Москвы рассматривает дело о клевете, возбужденное в отношении Навального в июне 2020 г. Оно касается комментария основателя ФБК к ролику телеканала RT. На нем в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читают преамбулу к основному закону. В числе задействованных в ролике оказался и ветеран Артеменко. Пожилой мужчина также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию.

В день публикации ролика Навальный скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их в том числе «предателями». В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Следствие подозревает основателя ФБК в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Сейчас Навальный находится под арестом. 2 февраля суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 лет условно.

Ранее по теме: Суд начал рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных