Навальный не признал себя виновным по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный не признал себя виновным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Конечно, нет», — сказал Навальный в ответ на вопрос, признает ли он вину. Он также заявил, что отрицает умышленные высказывания в адрес ветерана, которого, по его утверждению, он раньше не знал. Навальный добавил, что Артеменко используют, «прикрываясь его медалями».
Сегодня, 5 февраля Бабушкинский суд Москвы рассматривает дело о клевете, возбужденное в отношении Навального в июне 2020 г. Оно касается комментария основателя ФБК к ролику телеканала RT. На нем в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читают преамбулу к основному закону. В числе задействованных в ролике оказался и ветеран Артеменко. Пожилой мужчина также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию.
В день публикации ролика Навальный скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их в том числе «предателями». В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Следствие подозревает основателя ФБК в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).
Сейчас Навальный находится под арестом. 2 февраля суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 лет условно.