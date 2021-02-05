Суд начал рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 г. Следствие заподозрило его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), и вызвало его на допрос. В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Следствие подозревает основателя ФБК в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека.