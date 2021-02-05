Суд начал рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент «Ведомостей». Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с нахождением Навального на лечении в Берлине.
Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 г. Следствие заподозрило его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), и вызвало его на допрос. В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Следствие подозревает основателя ФБК в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека.
2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к Основному закону страны. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко. Пожилой мужчина высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию России. 2 июня Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив оскорбительными комментариями, в частности, он назвал выступающих в ролике людей «предателями».
По мнению следствия, комментарий содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. «Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», – сообщали в СКР. Ранее внук Артеменко сообщал «РИА Новости», что самочувствие ветерана ухудшилось после его ознакомления с комментарием Навального. К заседанию суда 5 февраля Игнат Артеменко присоединился по видеосвязи.