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Суд начал рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

Ведомости

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент «Ведомостей». Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с нахождением Навального на лечении в Берлине.

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 г. Следствие заподозрило его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), и вызвало его на допрос. В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Следствие подозревает основателя ФБК в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека.

2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к Основному закону страны. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко. Пожилой мужчина высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию России. 2 июня Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив оскорбительными комментариями, в частности, он назвал выступающих в ролике людей «предателями».

По мнению следствия, комментарий содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. «Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», – сообщали в СКР. Ранее внук Артеменко сообщал «РИА Новости», что самочувствие ветерана ухудшилось после его ознакомления с комментарием Навального. К заседанию суда 5 февраля Игнат Артеменко присоединился по видеосвязи.

Ранее по теме: В отношении Навального возбудили дело о клевете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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