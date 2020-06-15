В отношении Навального возбудили дело о клевете

В отношении Навального возбудили дело о клеветеЕго заподозрили в распространении заведомо ложных сведений о ветеране войны
Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении политика Алексея Навального, говорится на сайте ведомства. Следствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК). Навальному грозят штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили «Ведомостям», что ничего не знают о новом уголовном деле. Сейчас политик находится на испытательном сроке по приговору, который Симоновский суд вынес в 2014 г. по делу о хищении средств «Ив Роше». Тогда ему дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. В августе 2017 г. суд продлил испытательный срок на один год – до 30 декабря 2020 г.
2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко. Пожилой мужчина высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию России. 2 июня Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив комментарием. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – написал Навальный в Twitter. По мнению следствия, комментарий содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. «Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», – отмечает СКР.
Помимо фронтовика в видеоролике в поддержку поправок в Основной закон также высказывались депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по физической культуре Вячеслав Фетисов, кардиохирург Лео Бокерия и актер Василий Лановой.
Ранее внук Артеменко сообщил «РИА Новости», что самочувствие ветерана ухудшилось после его ознакомления с комментарием Навального.
11 июня председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального, сообщил Общероссийский народный фронт (ОНФ). По словам Моисеева, никто не имеет права безнаказанно оскорблять фронтовиков, тем более в год 75-летия Победы. Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде, а после – в действующей армии. Он участвовал в боевых операциях, был ранен, имеет государственные награды, отмечала пресс-служба ОНФ.
Мнения экспертов
Обвинение в клевете, хоть и не предполагает жестких санкций, может стать основанием для пересмотра ранее вынесенного Навальному приговора и даже его замены на реальный срок, говорит адвокат Владимир Жеребенков. Кроме того, по совокупности приговоров суд может продлить ранее назначенный испытательный срок. Впрочем, добавляет эксперт, в случае с Навальным очень сложно что-то прогнозировать, так как его кейсы постоянно оказываются за рамками правового поля, – он объясняет это заинтересованностью Кремля в фигуре публичного оппозиционера.
Политолог Аббас Галлямов считает, что новое дело Навального – следствие наложения сразу нескольких факторов. Во-первых, по его мнению, у Кремля есть долгосрочная нелюбовь к Навальному, есть понимание, что Навальный – враг. Во-вторых, прямо сейчас Навальный мешает реализации важного проекта «всенародного голосования», напомнил эксперт: его забастовка членов избиркомов, может, и не поломает проект, но сильно портит нервы. В-третьих, есть желание ограничить возможность выдвижения Навального на будущих выборах, добавил Галлямов. А тут еще и удобный повод появился, когда власть вроде не сама по себе действует, а всего лишь за ветерана заступается, заключил он.
Навального не в первый раз подозревают в клевете. В октябре 2018 г. оппозиционер сообщил, что МВД собирается предъявить ему обвинения по уголовному делу, возбужденному в 2016 г. по ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Дело было заведено по заявлению экс-сотрудника МВД Павла Карпова. Тогда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) утверждал, что в собственности бывшего полицейского объекты элитной недвижимости и автомобили, «причем в количествах, которые ну никак не доступны сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой». Позже Навальный сообщил, что ему не стали предъявлять обвинение. «Очевидно, что из-за шума в СМИ», – отмечал он.
В 2014 г. муниципальный депутат московского района Бабушкинский Алексей Лисовенко обвинил Навального в клевете. Он подал к нему иск из-за того, что в Twitter политика депутата назвали «наркоманом». На тот момент Навальный находился под домашним арестом, ему было запрещено вести микроблог. Мировой судья судебного участка № 327 по Бабушкинскому району оштрафовал политика на 300 000 руб.