Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В отношении Навального возбудили дело о клевете

Его заподозрили в распространении заведомо ложных сведений о ветеране войны
Ирина Чевтаева Анастасия Корня
Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении политика Алексея Навального, говорится на сайте ведомства. Следствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК). Навальному грозят штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили «Ведомостям», что ничего не знают о новом уголовном деле. Сейчас политик находится на испытательном сроке по приговору, который Симоновский суд вынес в 2014 г. по делу о хищении средств «Ив Роше». Тогда ему дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. В августе 2017 г. суд продлил испытательный срок на один год – до 30 декабря 2020 г.

2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко. Пожилой мужчина высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию России. 2 июня Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив комментарием. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – написал Навальный в Twitter. По мнению следствия, комментарий содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. «Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», – отмечает СКР.

Помимо фронтовика в видеоролике в поддержку поправок в Основной закон также высказывались депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по физической культуре Вячеслав Фетисов, кардиохирург Лео Бокерия и актер Василий Лановой.

Ранее внук Артеменко сообщил «РИА Новости», что самочувствие ветерана ухудшилось после его ознакомления с комментарием Навального.

11 июня председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального, сообщил Общероссийский народный фронт (ОНФ). По словам Моисеева, никто не имеет права безнаказанно оскорблять фронтовиков, тем более в год 75-летия Победы. Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде, а после – в действующей армии. Он участвовал в боевых операциях, был ранен, имеет государственные награды, отмечала пресс-служба ОНФ.

Ранее по теме: Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

Мнения экспертов

Обвинение в клевете, хоть и не предполагает жестких санкций, может стать основанием для пересмотра ранее вынесенного Навальному приговора и даже его замены на реальный срок, говорит адвокат Владимир Жеребенков. Кроме того, по совокупности приговоров суд может продлить ранее назначенный испытательный срок. Впрочем, добавляет эксперт, в случае с Навальным очень сложно что-то прогнозировать, так как его кейсы постоянно оказываются за рамками правового поля, – он объясняет это заинтересованностью Кремля в фигуре публичного оппозиционера.

Политолог Аббас Галлямов считает, что новое дело Навального – следствие наложения сразу нескольких факторов. Во-первых, по его мнению, у Кремля есть долгосрочная нелюбовь к Навальному, есть понимание, что Навальный – враг. Во-вторых, прямо сейчас Навальный мешает реализации важного проекта «всенародного голосования», напомнил эксперт: его забастовка членов избиркомов, может, и не поломает проект, но сильно портит нервы. В-третьих, есть желание ограничить возможность выдвижения Навального на будущих выборах, добавил Галлямов. А тут еще и удобный повод появился, когда власть вроде не сама по себе действует, а всего лишь за ветерана заступается, заключил он.

Навального не в первый раз подозревают в клевете. В октябре 2018 г. оппозиционер сообщил, что МВД собирается предъявить ему обвинения по уголовному делу, возбужденному в 2016 г. по ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Дело было заведено по заявлению экс-сотрудника МВД Павла Карпова. Тогда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) утверждал, что в собственности бывшего полицейского объекты элитной недвижимости и автомобили, «причем в количествах, которые ну никак не доступны сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой». Позже Навальный сообщил, что ему не стали предъявлять обвинение. «Очевидно, что из-за шума в СМИ», – отмечал он.

В 2014 г. муниципальный депутат московского района Бабушкинский Алексей Лисовенко обвинил Навального в клевете. Он подал к нему иск из-за того, что в Twitter политика депутата назвали «наркоманом». На тот момент Навальный находился под домашним арестом, ему было запрещено вести микроблог. Мировой судья судебного участка № 327 по Бабушкинскому району оштрафовал политика на 300 000 руб.

Ранее по теме: Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных