В отношении Навального возбудили дело о клевете

Навального не в первый раз подозревают в клевете. В октябре 2018 г. оппозиционер сообщил, что МВД собирается предъявить ему обвинения по уголовному делу, возбужденному в 2016 г. по ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Дело было заведено по заявлению экс-сотрудника МВД Павла Карпова. Тогда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) утверждал, что в собственности бывшего полицейского объекты элитной недвижимости и автомобили, «причем в количествах, которые ну никак не доступны сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой». Позже Навальный сообщил, что ему не стали предъявлять обвинение. «Очевидно, что из-за шума в СМИ», – отмечал он.