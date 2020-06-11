Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40-54 лет

В новом опросе «Левада-центра» о вдохновляющих личностях чаще всего президента Владимира Путина называли респонденты всех возрастных групп, кроме одной. Для людей в возрасте 40-54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный. В аналитическом центре пояснили, что это говорит «о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы». Опрос проводился в апреле 2020 г., респонденты сами называли имена известных современников, которые вдохновляют их своим примером и активной гражданской позицией.