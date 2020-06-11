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Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40-54 лет

Ведомости

В новом опросе «Левада-центра» о вдохновляющих личностях чаще всего президента Владимира Путина называли респонденты всех возрастных групп, кроме одной. Для людей в возрасте 40-54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный. В аналитическом центре пояснили, что это говорит «о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы». Опрос проводился в апреле 2020 г., респонденты сами называли имена известных современников, которые вдохновляют их своим примером и активной гражданской позицией. 

В целом по стране 8% респондентов назвали Путина своим «героем», 4% выбрали Навального. На третьем месте среди самых популярных ответов — Сергей Шойгу (3%), на четвертом — Владимир Жириновский (2%). В топ-20 вдохновляющих личностей также вошли Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илья Яшин, Павел Грудинин, Чулпан Хаматова, Николай Платошкин, Сергей Собянин, Константин Хабенский, Михаил Ходорковский, Екатерина Гордон, Сергей Михеев, Владимир Соловьев, Николай Бондаренко, Юрий Дудь, Егор Жуков и Леонид Рошаль.

Присутствие в ответах россиян деятелей, которые редко или вообще не появляются на телевидении (Навальный, Дудь, Бондаренко, Платошкин) говорит о растущей роли новых каналов получения информации, включая интернет, соцсети и YouTube, отмечают социологи. Так, например, среди респондентов 18-24 лет Дудь стал второй самой популярной вдохновляющей личностью.

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Апрельский опрос «Левада-центра» о доверии политикам показал, что действующему президенту доверяют 28% респондентов, а Навальному — 4%. По 13% опрошенных выразили доверие Шойгу и Мишустину, и по 11% — Лаврову и Зюганову. Мэр Москвы Сергей Собянин упоминался в ответах 4% респондентов. Опрос также был открытым, участников просили назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных