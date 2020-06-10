Полезно, но раздражительно

Портал superjob.ru опубликовал 9 июня результаты проведенного по заказу «Коммерсанта» опроса об отношении 1600 работающих москвичей к отмене режима самоизоляции. Относительное большинство работающих горожан (37%) одобряют отмену и считают ее своевременной, 24% назвали самоизоляцию нецелесообразной, 15% считают отмену преждевременной, 12% полагают, что отменить карантин следовало ранее, столько же не определились с ответом.