Полезно, но раздражительно

Полезно, но раздражительноЧто показала реакция работающих москвичей на отмену режима самоизоляции
Противоречивая реакция москвичей на неожиданную отмену мэром Сергеем Собяниным противоэпидемических мероприятий показывает, что горожане недовольны не столько самими ограничениями, сколько механистическим подходом мэрии к «режиму самоизоляции» и нежеланием считаться с повседневными нуждами горожан.
Портал superjob.ru опубликовал 9 июня результаты проведенного по заказу «Коммерсанта» опроса об отношении 1600 работающих москвичей к отмене режима самоизоляции. Относительное большинство работающих горожан (37%) одобряют отмену и считают ее своевременной, 24% назвали самоизоляцию нецелесообразной, 15% считают отмену преждевременной, 12% полагают, что отменить карантин следовало ранее, столько же не определились с ответом.
Результаты различаются в зависимости от возраста и уровня доходов респондентов. Сильно поддерживает отмену ограничений молодежь (50% считают ее своевременной), и это предсказуемо: юноши и девушки ждут восстановления привычного общения и досуга.