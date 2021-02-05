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Студенты московских вузов смогут учиться очно с 8 февраля

Ведомости

Студенты городских вузов в Москве с 8 февраля смогут учиться очно, говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

«Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — указано в документе. 

Кроме того, студентам разблокируют транспортные карты, ранее деактивированные из-за пандемии коронавируса.

Ранее Минобрнауки разрешило студентам федеральных вузов перейти на очное обучение с 8 февраля. Студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционку с 13 ноября 2020 г. из-за распространения коронавируса. 

Ранее по теме: Российские вузы смогут вернуться к очному обучению с 8 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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