Студенты московских вузов смогут учиться очно с 8 февраля
Студенты городских вузов в Москве с 8 февраля смогут учиться очно, говорится в указе мэра города Сергея Собянина.
«Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — указано в документе.
Кроме того, студентам разблокируют транспортные карты, ранее деактивированные из-за пандемии коронавируса.
Ранее Минобрнауки разрешило студентам федеральных вузов перейти на очное обучение с 8 февраля. Студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционку с 13 ноября 2020 г. из-за распространения коронавируса.