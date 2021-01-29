Российские вузы смогут вернуться к очному обучению с 8 февраля
Вузы, подведомственные Минобрнауки, с 8 февраля могут вернуться к традиционному формату обучения, такой приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщила пресс-служба министерства.
«Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе», — говорится в документе.
В пресс-службе добавили, что в вузах должен соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование. «В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — отметили в Минобрнауки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решение о формате обучения в вузах города будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки.