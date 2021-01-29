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Российские вузы смогут вернуться к очному обучению с 8 февраля

Ведомости

Вузы, подведомственные Минобрнауки, с 8 февраля могут вернуться к традиционному формату обучения, такой приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщила пресс-служба министерства. 

«Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также  особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе», — говорится в документе. 

В пресс-службе добавили, что в вузах должен соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование. «В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу,  вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — отметили в Минобрнауки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решение о формате обучения в вузах города будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки. 

Ранее по теме: МГУ вернет очные занятия с 8 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных