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МГУ вернет очные занятия с 8 февраля

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Очные занятия для студентов МГУ начнутся с 8 февраля, следует из публикации вуза в социальной сети «Вконтакте».

«28 января ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ об организации учебного процесса в Московском университете. Студенты выйдут на очное обучение с 8 февраля», — говорится в сообщении.

Преподаватели, профессора и сотрудники старше 65 лет с хроническими заболеваниями будут допущены к работе по согласованию, добавили в вузе.

МГУ перешел на дистанционное обучение вследствие приказа Минобрнауки о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса. Сейчас на очную форму переведены школьники старших классов и студенты колледжей.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 22 января очное обучение возобновили студенты московских колледжей. В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах было продлено до 6 февраля.

Ранее по теме: В МГУ с февраля частично отменят дистанционное обучение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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