МГУ вернет очные занятия с 8 февраля
Очные занятия для студентов МГУ начнутся с 8 февраля, следует из публикации вуза в социальной сети «Вконтакте».
«28 января ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ об организации учебного процесса в Московском университете. Студенты выйдут на очное обучение с 8 февраля», — говорится в сообщении.
Преподаватели, профессора и сотрудники старше 65 лет с хроническими заболеваниями будут допущены к работе по согласованию, добавили в вузе.
МГУ перешел на дистанционное обучение вследствие приказа Минобрнауки о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса. Сейчас на очную форму переведены школьники старших классов и студенты колледжей.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 22 января очное обучение возобновили студенты московских колледжей. В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах было продлено до 6 февраля.