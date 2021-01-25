В МГУ с февраля частично отменят дистанционное обучение
МГУ им. М.В. Ломоносова может начать в новом семестре занятия в частично очном формате, заявил ректор университета Виктор Садовничий во время онлайн пресс-конференции.
«Мы надеемся с большой степенью уверенности, что мы начнем [работу] в очном формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант: там, где не позволяет обстановка или обстоятельства особые, у нас приготовлено расписание учебных занятий дистанционно», — сказал Садовничий.
Он пояснил, что в администрации МГУ надеются начать новый семестр как минимум в «смешанной» форме, «включая элементы очного» обучения.
По словам Садовничьего, не менее пятой части преподавателей МГУ уже вакцинировались от коронавируса.
МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса. Сейчас на очную форму переведены школьники старших классов и студенты колледжей.