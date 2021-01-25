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В МГУ с февраля частично отменят дистанционное обучение

Ведомости

МГУ им. М.В. Ломоносова может начать в новом семестре занятия в частично очном формате, заявил ректор университета Виктор Садовничий во время онлайн пресс-конференции.

«Мы надеемся с большой степенью уверенности, что мы начнем [работу] в очном формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант: там, где не позволяет обстановка или обстоятельства особые, у нас приготовлено расписание учебных занятий дистанционно», — сказал Садовничий.

Он пояснил, что в администрации МГУ надеются начать новый семестр как минимум в «смешанной» форме, «включая элементы очного» обучения.

По словам Садовничьего, не менее пятой части преподавателей МГУ уже вакцинировались от коронавируса.

МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса. Сейчас на очную форму переведены школьники старших классов и студенты колледжей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных