Суд приговорил россиянина к девяти годам колонии за госизмену
Нижегородский областной суд приговорил россиянина Алексея Валуева к девяти годам колонии за государственную измену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу, осужденный его обжалует, отметили в суде.
Валуева арестовали в середине октября 2019 г. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Государственная измена»). Делу присвоен гриф «секретно», все судебные заседания проходили в закрытом режиме.
Ранее Калининградский областной суд приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к тюремным сроком за госизмену. Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы, Антонец – к 12 годам и 6 месяцам. По данным ФСБ, Зимина была завербована спецслужбами Латвии в 2012 г., после чего в 2015 г. привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца.