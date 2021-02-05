Суд приговорил россиянина к девяти годам колонии за госизмену

Ранее Калининградский областной суд приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к тюремным сроком за госизмену. Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы, Антонец – к 12 годам и 6 месяцам. По данным ФСБ, Зимина была завербована спецслужбами Латвии в 2012 г., после чего в 2015 г. привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца.