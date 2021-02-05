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Суд приговорил россиянина к девяти годам колонии за госизмену

Ведомости

Нижегородский областной суд приговорил россиянина Алексея Валуева к девяти годам колонии за государственную измену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу, осужденный его обжалует, отметили в суде.

Валуева арестовали в середине октября 2019 г. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Государственная измена»). Делу присвоен гриф «секретно», все судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее Калининградский областной суд приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к тюремным сроком за госизмену. Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы, Антонец – к 12 годам и 6 месяцам. По данным ФСБ, Зимина была завербована спецслужбами Латвии в 2012 г., после чего в 2015 г. привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца.

Ранее по теме: Суд в России приговорил супругов к 12 и 13 годам колонии за госизмену

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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