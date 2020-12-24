Раскрывшая личность сотрудника ФСБ пара получила срок за госизмену
Калининградский областной суд приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к тюремным срокам за госизмену, сообщает пресс-служба ФСБ.
Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб., Антонец приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. руб., говорится в сообщении. По данным ведомства, Зимина была завербована спецслужбами Латвии в 2012 г., после чего в 2015 г. привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца.
«Антонец в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения», — сообщили в спецслужбе. О том, какого свойства сведения передавались латвийской разведке, в ФСБ не пояснили.
ТАСС со ссылкой на отца Зиминой сообщает, что осужденные намерены обжаловать приговор.
Зимину задержали в июле 2018 г. Член ОНК Москвы Александр Ионов тогда сообщал, что ее арестовали в Калининграде по подозрению в госизмене и доставили в Москву, где она содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово». Антонца, ее мужа, задержали в июле 2019 г. Отец осужденной, Константин Зимин, в феврале 2020 г. рассказал «Коммерсанту», что поводом для дела о госизмене стало фото супругов на их свадьбе в апреле 2015 г. На нем якобы оказался оперативный сотрудник ФСБ в звании капитана, который давно дружил с невестой на момент свадьбы.
По словам собеседника издания, человек, будучи пьян, открыто рассказывал о своей работе, раздавал автографы и визитки. Вскоре после свадьбы фотографии с нее попали в интернет, и ФСБ возбудила уголовное дело. Источники ТАСС и «Интерфакса» тогда подтверждали, что поводом для дела действительно стало фото сотрудника спецслужбы на свадьбе осужденных, якобы переданное затем латвийской разведке. Официально ФСБ эту информацию не комментировала.