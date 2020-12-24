Раскрывшая личность сотрудника ФСБ пара получила срок за госизмену

Зимину задержали в июле 2018 г. Член ОНК Москвы Александр Ионов тогда сообщал, что ее арестовали в Калининграде по подозрению в госизмене и доставили в Москву, где она содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово». Антонца, ее мужа, задержали в июле 2019 г. Отец осужденной, Константин Зимин, в феврале 2020 г. рассказал «Коммерсанту», что поводом для дела о госизмене стало фото супругов на их свадьбе в апреле 2015 г. На нем якобы оказался оперативный сотрудник ФСБ в звании капитана, который давно дружил с невестой на момент свадьбы.