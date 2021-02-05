В Москве после акций протеста возбудили почти 5 тыс. административных дел
В Москве по итогам несанкционированных акций протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля возбуждено 4 908 дел об административных правонарушениях, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.
«Всего арестовано 972 человека (30 (по19.3 КоАП) и 942 (по 20.2.КоАП)), оштрафованы – 1 232 человека (5 (по19.3) и 1227 (по 20.2))», — сообщили в пресс-службе. Остальные материалы находятся в производстве судов.
В Мосгорсуде также пояснили, что большинство дел (4 854) возбуждено по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), остальные 54 дела — по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным «ОВД-Инфо», по итогам трех акций протеста по всей России задержано около 11 000 человек, из них в Москве — около 4 000.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.