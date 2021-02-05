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В Москве после акций протеста возбудили почти 5 тыс. административных дел

Ведомости

В Москве по итогам несанкционированных акций протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля возбуждено 4 908 дел об административных правонарушениях, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.

«Всего арестовано 972 человека (30 (по19.3 КоАП) и 942 (по 20.2.КоАП)), оштрафованы – 1 232 человека (5 (по19.3) и 1227 (по 20.2))», — сообщили в пресс-службе. Остальные материалы находятся в производстве судов.

В Мосгорсуде также пояснили, что большинство дел (4 854) возбуждено по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), остальные 54 дела — по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным «ОВД-Инфо», по итогам трех акций протеста по всей России задержано около 11 000 человек, из них в Москве — около 4 000.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных