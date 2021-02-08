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На Дальнем Востоке отменили занятия в школах из-за сообщений о минировании

Ведомости

Занятия в школах Сахалина, Благовещенска, Чукотки, Приморья и Красноярска отменили, сообщили «РИА Новости». Причиной стали сообщения о минировании образовательных учреждений.

Сообщения о якобы минировании школ первыми получили на Сахалине и Курилах, власти отменили уроки для первой смены в 149 школах. На сайте правительства региона говорится, что сообщения о минировании не подтвердились. Завтра возобновится обучение для всех школьников, сегодня пройдут уроки во второй смене в школах, где она есть. 

В Приморье сообщения о минировании школ поступили в нескольких муниципалитетах, занятия отменили только в Спасске-Дальнем и Спасском районе. Занятия в первую смену отменили в школах Благовещенска. В школах четырех районов Чукотки прошли эвакуации, в Красноярске из-за сообщений о минировании отменили учебу в первую смену.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных