На Дальнем Востоке отменили занятия в школах из-за сообщений о минировании
Занятия в школах Сахалина, Благовещенска, Чукотки, Приморья и Красноярска отменили, сообщили «РИА Новости». Причиной стали сообщения о минировании образовательных учреждений.
Сообщения о якобы минировании школ первыми получили на Сахалине и Курилах, власти отменили уроки для первой смены в 149 школах. На сайте правительства региона говорится, что сообщения о минировании не подтвердились. Завтра возобновится обучение для всех школьников, сегодня пройдут уроки во второй смене в школах, где она есть.
В Приморье сообщения о минировании школ поступили в нескольких муниципалитетах, занятия отменили только в Спасске-Дальнем и Спасском районе. Занятия в первую смену отменили в школах Благовещенска. В школах четырех районов Чукотки прошли эвакуации, в Красноярске из-за сообщений о минировании отменили учебу в первую смену.