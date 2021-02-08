На Дальнем Востоке отменили занятия в школах из-за сообщений о минировании

Сообщения о якобы минировании школ первыми получили на Сахалине и Курилах, власти отменили уроки для первой смены в 149 школах. На сайте правительства региона говорится, что сообщения о минировании не подтвердились. Завтра возобновится обучение для всех школьников, сегодня пройдут уроки во второй смене в школах, где она есть.