Защита футболистов Кокорина и Мамаева обжаловала приговор Мосгорсуда

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий ‒ фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ) Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.