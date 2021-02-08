Защита футболистов Кокорина и Мамаева обжаловала приговор Мосгорсуда
Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подали кассационную жалобу на приговор Московского городского суда, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.
«Мы подали кассационную жалобу, дата слушаний пока не назначена. В жалобе я прошу изменить апелляционный приговор от 3 августа 2020 года в части осуждения Павла Мамаева по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и статье 116 УК РФ ("Побои"). А именно, переквалифицировать действия Мамаева с части 2 статьи 115 УК РФ на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать Мамаева по статье 116 УК РФ ("Побои")»,— сказал он.
Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий ‒ фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ) Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.
Все осужденные за драку уже вышли на свободу.
В августе Мосгорсуд отменил приговор всем фигурантам дела. Кроме того, все они, кроме Александра Кокорина, были оправданы по делу о хулиганстве. Суд удовлетворил жалобу футболистов о том, что им незаконно вменили причинение одних и тех же повреждений потерпевшему Виталию Соловчуку, а также о том, что позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки.