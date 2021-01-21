«Спартак» и «Фиорентина» договорились о переходе Кокорина
Футбольный клуб «Спартак» и итальянская «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина ⚡️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2021
Саша, удачи в Серии А! 💪
««Спартак» достиг договоренности с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина», — говорится в публикации на сайте «Спартака».
В ближайшее время игрок отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.
«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы», — добавили в «Спартаке».
29-летний нападающий является воспитанником «Локомотива», ранее выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи».