Суд заочно арестовал спонсора ФБК по делу о мошенничестве

Несогласованные акции протеста в десятках городов России прошли в поддержку Навального 23, 31 января и 2 февраля. 2 февраля суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 года условно. Сейчас Навальный содержится в СИЗО «Матросская Тишина», поскольку идет рассмотрение еще одного уголовного дела по статье о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.