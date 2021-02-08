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Суд заочно арестовал спонсора ФБК по делу о мошенничестве

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена Александра Хоменко, которого Следственный комитет называет «спонсором Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

«8 февраля Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Хоменко, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ», — говорится в сообщении суда. Там отмечается, что бизнесмен объявлен в международный розыск. 

Следствие считает, что ООО Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми, как утверждается, фактически руководил Хоменко, заключили в 2017-2019 гг. десять контрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Подозреваемый и его подельники внесли в сметы заведомо завышенные данные по стоимости работ, считают следователи, похитив таким образом более 30 млн руб. из бюджета Московской области.

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«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и в настоящее время скрывается на территории Украины», — заявила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко.

29 января брата основателя ФБК Алексея Навального Олега, юриста фонда Любовь Соболь, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова, главу правозащитной организации «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, а также участницу Pussy Riot Марию Алёхину заключили под домашний арест до 23 марта по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. 

Несогласованные акции протеста в десятках городов России прошли в поддержку Навального 23, 31 января и 2 февраля. 2 февраля суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 года условно. Сейчас Навальный содержится в СИЗО «Матросская Тишина», поскольку идет рассмотрение еще одного уголовного дела по статье о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных