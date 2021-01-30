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СК возбудил дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против «спонсора Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Александра Хоменко по статье о мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что ООО Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми, как утверждается, фактически руководил Хоменко, заключили в 2017-2019 гг. десять контрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Подозреваемый и его подельники внесли в сметы заведомо завышенные данные по стоимости работ, считают следователи, похитив таким образом более 30 млн руб. из бюджета Московской области.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и в настоящее время скрывается на территории Украины», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, Хоменко объявлен в розыск.

Накануне брата основателя ФБК Алексея Навального Олега, юриста фонда Любовь Соболь, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова, главу правозащитной организации «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, а также участницу Pussy Riot Марию Алёхину заключили под домашний арест до 23 марта.

Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро Автозаводская. Обыски также прошли в офисе ФБК, студии Youtube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

Ранее по теме: Брата Навального и четырех его соратников отправили под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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