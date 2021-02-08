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В Кремле рассказали о «черных полосах» в сфере пенсионного обеспечения

Ведомости

Негативные периоды в развитии страны тормозят руководство России в желании повышать благосостояние пенсионеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

«То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно», — сказал Песков журналистам.

Черные полосы — это, по словам представителя Кремля, мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя пандемия. При этом Песков отметил, что в одночасье сделать большие пенсии для всех пенсионеров пока невозможно, власти стараются подходить к этому поэтапно.

«Проделан огромный путь, но конечно же он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что сейчас пенсии «на порядок больше, чем они были». «Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли?», — сказала она в эфире передачи «Соловьев LIVE».

Ранее по теме: Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни на пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных