Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни на пенсии
19% россиян хотели бы накопить «солидное состояние» ко времени выхода на пенсию, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса НПФ «Сбербанк» и «Рамблера». 27% респондентов отметили, что хотели бы накопить к пенсии 20-50 млн руб., чтобы путешествовать, содержать свое жилье, получать качественную медпомощь и разнообразно питаться.
В опросе приняли участие около 2,4 тыс. человек старше 18 лет.
22% опрошенных заявили, что им для комфортной жизни на пенсии нужно минимум 5-10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях. 18% респондентов хотели бы иметь $10 млн (746,3 млн руб.), чтобы накоплений хватило следующим поколениям семьи. 14% респондентов нужно минимум $1 млн, чтобы исполнить желания, не реализованные во время работы.
Ранее аналитики сообщили со ссылкой на результаты опроса, что россиянам для комфортной жизни на пенсии нужно по 45 600 руб. в месяц. Также для достойной жизни на пенсии россиянам необходимо собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, возможность заниматься спортом и хобби, современная бытовая техника, доступ к театрам, выставкам и книгам, а также возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.