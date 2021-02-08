Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни на пенсии

Ранее аналитики сообщили со ссылкой на результаты опроса, что россиянам для комфортной жизни на пенсии нужно по 45 600 руб. в месяц. Также для достойной жизни на пенсии россиянам необходимо собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, возможность заниматься спортом и хобби, современная бытовая техника, доступ к театрам, выставкам и книгам, а также возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.