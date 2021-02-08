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Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни на пенсии

Ведомости

19% россиян хотели бы накопить «солидное состояние» ко времени выхода на пенсию, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса НПФ «Сбербанк» и «Рамблера». 27% респондентов отметили, что хотели бы накопить к пенсии 20-50 млн руб., чтобы путешествовать, содержать свое жилье, получать качественную медпомощь и разнообразно питаться. 

В опросе приняли участие около 2,4 тыс. человек старше 18 лет. 

22% опрошенных заявили, что им для комфортной жизни на пенсии нужно минимум 5-10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях. 18% респондентов хотели бы иметь $10 млн (746,3 млн руб.), чтобы накоплений хватило следующим поколениям семьи. 14% респондентов нужно минимум $1 млн, чтобы исполнить желания, не реализованные во время работы. 

Ранее аналитики сообщили со ссылкой на результаты опроса, что россиянам для комфортной жизни на пенсии нужно по 45 600 руб. в месяц. Также для достойной жизни на пенсии россиянам необходимо собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, возможность заниматься спортом и хобби, современная бытовая техника, доступ к театрам, выставкам и книгам, а также возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.

Ранее по теме: Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных