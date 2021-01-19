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Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни

Ведомости

Для поддержания желаемого качества жизни россиянам нужно по 45 600 руб. в месяц, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный НПФ Сбербанка. Опрос проводился среди респондентов 45-60 лет. Аналитики отметили, что показатель втрое больше средней пенсии.

По результатам опроса, жители Москвы хотели бы получать на пенсии 65 100 руб., жители Владивостока — 57 100 руб., Санкт-Петербурга — 55 400 руб., Хабаровска — 52 400 руб. Самую низкую пенсию хотели бы получать жители Рязани — 38 500 руб., Ульяновска — 38 600 руб., Астрахани — 38 800 руб. и Пензы — 39 900 руб.

Также для достойной жизни на пенсии респондентам нужно собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, возможность заниматься спортом и хобби, современная бытовая техника, доступ к театрам, выставкам и книгам, возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.

В конце года опрос портала «Работа.ру» и НПФ Сбербанка показал, что наибольшая пенсия необходима сотрудникам сфер финансов, программирования и строительства. Они хотели бы получать на пенсии больше 100 тыс. У медиков, учителей, работников общепита и водителей потребности ниже: от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц. Для работников сферы производства оказалось достаточно от 30 тыс. до 40 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных