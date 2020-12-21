Россияне назвали желаемый размер пенсии

Опрос портала «Работа.ру» и НПФ Сбербанка показал, что наибольшая пенсия необходима сотрудникам сфер финансов, программирования и строительства. Они хотели бы получать на пенсии больше 100 тыс. У медиков, учителей, работников общепита и водителей потребности ниже: от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц. Для работников сферы производства оказалось достаточно от 30 тыс. до 40 тыс.