Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Ведомости

Большинство жителей России хотели бы получать пенсию в размере 30 тыс. — 45 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов со всей страны. 

Аналитики рассказали, что 46,6% россиян хотели бы пенсию не меньше 45 тыс. руб., что соответствует средней зарплате в стране. 29,1% респондентов хотели бы пенсию в 30 тыс. руб. 21,1% опрошенных назвали желаемым уровень пенсии больше 45 тыс. руб., 1% респондентов согласен получать 25 тыс. руб. В Москве 44% опрошенных хотели бы получать пенсию до 45 000 руб., 38,5% — больше 45 тыс. 

Большинство — 52,3% — респондентов получают в реальности или планируют получать пенсию примерно в 15 тыс. руб. Около 20% опрошенных планируют получать до 30 тыс. руб., по 4,3% — до 45 тыс. руб. и выше. 

Опрос портала «Работа.ру» и НПФ Сбербанка показал, что наибольшая пенсия необходима сотрудникам сфер финансов, программирования и строительства. Они хотели бы получать на пенсии больше 100 тыс. У медиков, учителей, работников общепита и водителей потребности ниже: от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц. Для работников сферы производства оказалось достаточно от 30 тыс. до 40 тыс.

Ранее по теме: Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных