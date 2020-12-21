Россияне назвали желаемый размер пенсии
Большинство жителей России хотели бы получать пенсию в размере 30 тыс. — 45 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов со всей страны.
Аналитики рассказали, что 46,6% россиян хотели бы пенсию не меньше 45 тыс. руб., что соответствует средней зарплате в стране. 29,1% респондентов хотели бы пенсию в 30 тыс. руб. 21,1% опрошенных назвали желаемым уровень пенсии больше 45 тыс. руб., 1% респондентов согласен получать 25 тыс. руб. В Москве 44% опрошенных хотели бы получать пенсию до 45 000 руб., 38,5% — больше 45 тыс.
Большинство — 52,3% — респондентов получают в реальности или планируют получать пенсию примерно в 15 тыс. руб. Около 20% опрошенных планируют получать до 30 тыс. руб., по 4,3% — до 45 тыс. руб. и выше.
Опрос портала «Работа.ру» и НПФ Сбербанка показал, что наибольшая пенсия необходима сотрудникам сфер финансов, программирования и строительства. Они хотели бы получать на пенсии больше 100 тыс. У медиков, учителей, работников общепита и водителей потребности ниже: от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц. Для работников сферы производства оказалось достаточно от 30 тыс. до 40 тыс.