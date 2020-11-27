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Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

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Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. Наибольшая пенсия необходима сотрудникам сфер финансов, программирования и строительства, говорится в результатах опроса портала «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, сообщил РБК. Опрос проводился среди работников восьми отраслей. В нем приняли участие более 3 тыс. человек

Согласно результатам опроса, 23% программистов, 22% финансистов и 20% строителей хотели бы получать на пенсии больше 100 тыс. руб. Аналитики рассказали, что медики, учителя, работники общепита и водители хотели бы получать пенсию  в размере от 40 000 до 50 000 руб. Такой ответ дали 23% работников кафе и ресторанов, 21% медиков и учителей и 19% работников транспорта и логистики. Около 20% работников производства хотели бы получать на пенсии 30-40 тыс. руб. в месяц. 

В сентябре россияне называли сумму выплат, которую хотели бы ежемесячно получать от государства независимо от рода своей деятельности, социального и экономического положения. Она составила 28,5 тыс. руб. 8 сентября зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода для поддержки людей и сохранения социальной стабильности.

Ранее по теме: Россияне назвали размер необходимой гарантированной выплаты от государства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных