Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. Наибольшая пенсия необходима сотрудникам сфер финансов, программирования и строительства, говорится в результатах опроса портала «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, сообщил РБК. Опрос проводился среди работников восьми отраслей. В нем приняли участие более 3 тыс. человек
Согласно результатам опроса, 23% программистов, 22% финансистов и 20% строителей хотели бы получать на пенсии больше 100 тыс. руб. Аналитики рассказали, что медики, учителя, работники общепита и водители хотели бы получать пенсию в размере от 40 000 до 50 000 руб. Такой ответ дали 23% работников кафе и ресторанов, 21% медиков и учителей и 19% работников транспорта и логистики. Около 20% работников производства хотели бы получать на пенсии 30-40 тыс. руб. в месяц.
В сентябре россияне называли сумму выплат, которую хотели бы ежемесячно получать от государства независимо от рода своей деятельности, социального и экономического положения. Она составила 28,5 тыс. руб. 8 сентября зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода для поддержки людей и сохранения социальной стабильности.