Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Согласно результатам опроса, 23% программистов, 22% финансистов и 20% строителей хотели бы получать на пенсии больше 100 тыс. руб. Аналитики рассказали, что медики, учителя, работники общепита и водители хотели бы получать пенсию в размере от 40 000 до 50 000 руб. Такой ответ дали 23% работников кафе и ресторанов, 21% медиков и учителей и 19% работников транспорта и логистики. Около 20% работников производства хотели бы получать на пенсии 30-40 тыс. руб. в месяц.