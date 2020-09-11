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Россияне назвали размер необходимой гарантированной выплаты от государства

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Сумма выплаты, которую россияне хотели бы ежемесячно получать от государства независимо от рода своей деятельности, социального и экономического положения, составляет 28 500 руб., показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. Опрос проводился с 9 по 10 сентября в 340 населенных пунктах по всей России среди 1600 жителей в возрасте старше 18 лет.

«Оценивая предложение Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода, 68% россиян поддерживают идею экс-премьера. 8% против», — сказано в результатах опроса. При этом люди, которые не поддержали инициативу бывшего президента страны объяснили свою позицию нежеланием, чтобы на их налоги «кормили тунеядцев», и убежденностью, что «трудоспособные должны зарабатывать сами». По мнению респондентов, лучше направить эти деньги на увеличение пенсий или снизить размер налогов и коммунальных платежей, заявили респонденты.

Среди тех, кто поддержал идею введения в стране минимального гарантированного дохода, мужчин больше, чем женщин: 70% и 65% соответственно. Больше всего сторонников инициативы среди россиян с зарплатой от 80 000 руб. (74%), меньше — с доходом от 50 000 до 79 999 руб. (64%).

Люди в возрасте до 24 лет реже других высказывались за наличие ежемесячных гарантированных выплат от государства — 61%. Среди граждан 25-44 лет инициативу поддержали 70% респондентов. 

8 сентября Медведев предложил обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода. Он пояснил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки граждан для сохранения социальной стабильности.

Ранее по теме: Медведев предложил подумать о введении минимального гарантированного дохода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных