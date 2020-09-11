Россияне назвали размер необходимой гарантированной выплаты от государства

«Оценивая предложение Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода, 68% россиян поддерживают идею экс-премьера. 8% против», — сказано в результатах опроса. При этом люди, которые не поддержали инициативу бывшего президента страны объяснили свою позицию нежеланием, чтобы на их налоги «кормили тунеядцев», и убежденностью, что «трудоспособные должны зарабатывать сами». По мнению респондентов, лучше направить эти деньги на увеличение пенсий или снизить размер налогов и коммунальных платежей, заявили респонденты.