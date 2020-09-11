Россияне назвали размер необходимой гарантированной выплаты от государства
Сумма выплаты, которую россияне хотели бы ежемесячно получать от государства независимо от рода своей деятельности, социального и экономического положения, составляет 28 500 руб., показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. Опрос проводился с 9 по 10 сентября в 340 населенных пунктах по всей России среди 1600 жителей в возрасте старше 18 лет.
«Оценивая предложение Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода, 68% россиян поддерживают идею экс-премьера. 8% против», — сказано в результатах опроса. При этом люди, которые не поддержали инициативу бывшего президента страны объяснили свою позицию нежеланием, чтобы на их налоги «кормили тунеядцев», и убежденностью, что «трудоспособные должны зарабатывать сами». По мнению респондентов, лучше направить эти деньги на увеличение пенсий или снизить размер налогов и коммунальных платежей, заявили респонденты.
Среди тех, кто поддержал идею введения в стране минимального гарантированного дохода, мужчин больше, чем женщин: 70% и 65% соответственно. Больше всего сторонников инициативы среди россиян с зарплатой от 80 000 руб. (74%), меньше — с доходом от 50 000 до 79 999 руб. (64%).
Люди в возрасте до 24 лет реже других высказывались за наличие ежемесячных гарантированных выплат от государства — 61%. Среди граждан 25-44 лет инициативу поддержали 70% респондентов.
8 сентября Медведев предложил обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода. Он пояснил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки граждан для сохранения социальной стабильности.