Медведев предложил подумать о введении гарантированного базового дохода
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил обсудить идею введения в стране гарантированного базового дохода граждан, передает РИА «Новости».
«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев.
Такую идею, по словам председателя партии, необходимо обсудить с членами правительства и профсоюзами, а также «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.
По словам Медведева, пандемия коронавируса показала важность поддержки граждан для сохранения социальной стабильности.
«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — подчеркнул он.
7 сентября сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента Максиму Орешкину письмо с предложением ввести в условиях пандемии коронавируса выплату базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.
По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства, которая гарантирует безработным минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.