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Медведев предложил подумать о введении гарантированного базового дохода

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил обсудить идею введения в стране гарантированного базового дохода граждан, передает РИА «Новости».

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев.

Такую идею, по словам председателя партии, необходимо обсудить с членами правительства и профсоюзами, а также «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

По словам Медведева, пандемия коронавируса показала важность поддержки граждан для сохранения социальной стабильности.

«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — подчеркнул он.

7 сентября сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента Максиму Орешкину письмо с предложением ввести в условиях пандемии коронавируса выплату базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.

По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства, которая гарантирует безработным минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

Ранее по теме: В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных