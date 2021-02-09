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Сбер планирует вывести в офисы половину сотрудников

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Сбербанк может увеличить долю сотрудников в офисах с 30% до 50% в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к компании. Информацию также подтвердил представитель Сбера.

По его словам, у компании действительно есть такие планы. Решение будет приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом, отметил собеседник издания. Главным условием допуска работника в офис будет отрицательный тест на коронавирус, добавили в Сбере. 

Часть сотрудников Сбербанка ушли на удаленку еще весной. В начале октября власти Москвы потребовали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников компаний города, всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В январе такое требование было отменено и стало рекомендацией. После этого Сбербанк сообщил, что решил перевести в дистанционный формат работы до 50% сотрудников, а позже увеличив их количество до 70%.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ранее, весной, когда действовали ограничительные меры, банк перевел на удаленный режим работы 74 тыс. офисных сотрудников.

Ранее по теме: Сбербанк переведет до 70% сотрудников на удаленку из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных