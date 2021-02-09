Сбер планирует вывести в офисы половину сотрудников

Часть сотрудников Сбербанка ушли на удаленку еще весной. В начале октября власти Москвы потребовали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников компаний города, всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В январе такое требование было отменено и стало рекомендацией. После этого Сбербанк сообщил, что решил перевести в дистанционный формат работы до 50% сотрудников, а позже увеличив их количество до 70%.