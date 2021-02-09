Сбер планирует вывести в офисы половину сотрудников
По его словам, у компании действительно есть такие планы. Решение будет приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом, отметил собеседник издания. Главным условием допуска работника в офис будет отрицательный тест на коронавирус, добавили в Сбере.
Часть сотрудников Сбербанка ушли на удаленку еще весной. В начале октября власти Москвы потребовали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников компаний города, всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В январе такое требование было отменено и стало рекомендацией. После этого Сбербанк сообщил, что решил перевести в дистанционный формат работы до 50% сотрудников, а позже увеличив их количество до 70%.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ранее, весной, когда действовали ограничительные меры, банк перевел на удаленный режим работы 74 тыс. офисных сотрудников.