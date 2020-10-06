Сбербанк переведет до 70% сотрудников на удаленку из-за коронавируса
Сбербанк переведет на удаленный режим работы до 70% офисных сотрудников в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«В первую очередь переход на удаленную работу предусмотрен для сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические заболевания», — сказано в релизе банка.
При этом все отделения Сбербанка продолжат работать в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации, подчеркнули в пресс-службе. Сотрудники, которые не могут выполнять свою работу в дистанционном формате, продолжат ходить в офис. Им будут выдавать средства индивидуальной защиты и проводить регулярное тестирование на коронавирус.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что ранее, весной, когда действовали ограничительные меры, банк перевел на удаленный режим работы 74 000 офисных сотрудников.
24 сентября Сбербанк сообщил, что переведет до половины своих сотрудников на удаленку в соответствии с рекомендациями мэрии Москвы и Роспотребнадзора на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. На следующий день глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что пик второй волны заболеваемости коронавирусом в России может наступить в ноябре.
Число россиян, у которых за сутки обнаруживают коронавирус, увеличивается с середины августа. По данным оперштаба на 6 октября, показатель приближается к рекорду, сегодня он составил 11 615 человек. Общее число заболевших достигло 1 237 504. Из них 21 663 пациента умерло из-за COVID-19.