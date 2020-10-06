Сбербанк переведет до 70% сотрудников на удаленку из-за коронавируса

При этом все отделения Сбербанка продолжат работать в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации, подчеркнули в пресс-службе. Сотрудники, которые не могут выполнять свою работу в дистанционном формате, продолжат ходить в офис. Им будут выдавать средства индивидуальной защиты и проводить регулярное тестирование на коронавирус.