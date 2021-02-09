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За год приставы взыскали с невыездных должников более 46,7 млрд рублей

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала с невыездных должников 47,7 млрд руб. в 2020 г., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ФССП. 

Всего в 2020 г. было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из России, следует из данных. Более 3,8 млн россиян не могли выехать за границу из-за действующих долговых ограничений. Общая сумма их долгов превысила 1,7 трлн руб.

При этом на 1 ноября 2020 г. число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и превысило 4 млн человек, сообщала ФССП. 

Ранее служба сообщала, что в 2020 г. судебные приставы взыскали с россиян неоплаченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд руб

Ранее по теме: Приставы взыскали с россиян 14,5 млрд рублей автомобильных штрафов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных