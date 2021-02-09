За год приставы взыскали с невыездных должников более 46,7 млрд рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала с невыездных должников 47,7 млрд руб. в 2020 г., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ФССП.
Всего в 2020 г. было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из России, следует из данных. Более 3,8 млн россиян не могли выехать за границу из-за действующих долговых ограничений. Общая сумма их долгов превысила 1,7 трлн руб.
При этом на 1 ноября 2020 г. число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и превысило 4 млн человек, сообщала ФССП.
Ранее служба сообщала, что в 2020 г. судебные приставы взыскали с россиян неоплаченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд руб