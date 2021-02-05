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Приставы взыскали с россиян 14,5 млрд рублей автомобильных штрафов

Ведомости

Судебные приставы взыскали с россиян неоплаченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

«В 2020 году судебными приставами-исполнителями возбуждено 24,8 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Всего по итогам 2020 года количество исполнительных производств, по которым принудительно обеспечено исполнение, составило 18,4 млн. Взыскано 14,5 млрд руб.» — говорится в сообщении.

Ранее МВД сообщило, что за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений ПДД. Показатель вырос на 16% в годовом выражении. Autonews.ru со ссылкой на МВД писал, что за девять месяцев 2020 г. сотрудники ГИБДД выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб. 

Ранее по теме: В 2020 году в России камеры выписали более 137 млн штрафов за нарушения ПДД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных