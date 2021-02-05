Приставы взыскали с россиян 14,5 млрд рублей автомобильных штрафов
Судебные приставы взыскали с россиян неоплаченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФССП.
«В 2020 году судебными приставами-исполнителями возбуждено 24,8 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Всего по итогам 2020 года количество исполнительных производств, по которым принудительно обеспечено исполнение, составило 18,4 млн. Взыскано 14,5 млрд руб.» — говорится в сообщении.
Ранее МВД сообщило, что за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений ПДД. Показатель вырос на 16% в годовом выражении. Autonews.ru со ссылкой на МВД писал, что за девять месяцев 2020 г. сотрудники ГИБДД выписали штрафов на сумму 83,1 млрд руб.