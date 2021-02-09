В России планируют провести ПМЭФ, ВЭФ и Каспийский экономический форум

«С некоторой осторожностью можно сказать, что мы находимся в точке постпандемийного перелома. Ситуация в нашей стране начинает постепенно стабилизироваться и даже улучшаться. Как представляется, все больше будет возрастать роль крупных дискуссионных площадок, которые дадут возможность широкому кругу экспертов обсуждать тему выхода экономики на траекторию устойчивого роста и находить ответы на вызовы в системе общественных ориентиров и социальной сфере», — добавил он.