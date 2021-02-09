В России планируют провести ПМЭФ, ВЭФ и Каспийский экономический форум
Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах России провести в 2021 г. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российскую энергетическую неделю и II Каспийский экономический форум, передает ТАСС.
«В отношении проведения ведущих деловых форумов в текущем году присутствует осторожный оптимизм. Хочется верить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, а также Российскую энергетическую неделю», — сказал Панкин.
«В планах на текущий год также организация ряда других значимых форумов, среди которых II Каспийский экономический форум в Москве в августе с. г. с участием глав правительств прикаспийских государств», — добавил он.
При этом, как отметил замминистра иностранных дел, какие-то из этих мероприятий могут состояться в онлайн- или гибридном форматах.
«С некоторой осторожностью можно сказать, что мы находимся в точке постпандемийного перелома. Ситуация в нашей стране начинает постепенно стабилизироваться и даже улучшаться. Как представляется, все больше будет возрастать роль крупных дискуссионных площадок, которые дадут возможность широкому кругу экспертов обсуждать тему выхода экономики на траекторию устойчивого роста и находить ответы на вызовы в системе общественных ориентиров и социальной сфере», — добавил он.
В качестве примера проведения мероприятий в онлайн- и гибридном форматах Панкин привел форум «Открытые инновации» и «Гайдаровский форум», которые состоялись с участием премьера Михаила Мишустина.