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В России планируют провести ПМЭФ, ВЭФ и Каспийский экономический форум

Ведомости

Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах России провести в 2021 г. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российскую энергетическую неделю и II Каспийский экономический форум, передает ТАСС.

«В отношении проведения ведущих деловых форумов в текущем году присутствует осторожный оптимизм. Хочется верить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, а также Российскую энергетическую неделю», — сказал Панкин. 

«В планах на текущий год также организация ряда других значимых форумов, среди которых II Каспийский экономический форум в Москве в августе с. г. с участием глав правительств прикаспийских государств», — добавил он.

При этом, как отметил замминистра иностранных дел, какие-то из этих мероприятий могут состояться в онлайн- или гибридном форматах.

«С некоторой осторожностью можно сказать, что мы находимся в точке постпандемийного перелома. Ситуация в нашей стране начинает постепенно стабилизироваться и даже улучшаться. Как представляется, все больше будет возрастать роль крупных дискуссионных площадок, которые дадут возможность широкому кругу экспертов обсуждать тему выхода экономики на траекторию устойчивого роста и находить ответы на вызовы в системе общественных ориентиров и социальной сфере», — добавил он.

В качестве примера проведения мероприятий в онлайн- и гибридном форматах Панкин привел форум «Открытые инновации» и «Гайдаровский форум», которые состоялись с участием премьера Михаила Мишустина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных