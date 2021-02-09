Чубайса сняли со всех постов в РСПП
Экс-главу «Роснано», спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса официально сняли со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Эту информацию «РИА Новости» подтвердил глава организации Александр Шохин.
«Мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве», — сказал Шохин, объясняя актуальный формат отношений Чубайса и организации. Он пояснил, что взаимодействие РСПП с экс-главой «Роснано» необходимо продолжать, «потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее».
Чубайс сам попросил снять его со всех постов в РСПП в конце января. Экс-глава «Роснано» не комментировал свою просьбу. В то же время в конце декабря он сообщил, что попросил президента России Владимира Путина освободить его от любых формальных связей с госслужбой.
Чубайс покинул «Роснано», которую возглавлял с момента основания в 2008 г., 3 декабря 2020 г. В тот же день правительство России рекомендовало избрать на пост главы «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Кандидатуру последнего предложил президент России Владимир Путин.
4 декабря президент назначил Чубайса на должность своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В Кремле позже назвали это «естественным ротационным процессом».