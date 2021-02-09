Чубайса сняли со всех постов в РСПП

«Мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве», — сказал Шохин, объясняя актуальный формат отношений Чубайса и организации. Он пояснил, что взаимодействие РСПП с экс-главой «Роснано» необходимо продолжать, «потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее».