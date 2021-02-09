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Чубайса сняли со всех постов в РСПП

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Экс-главу «Роснано», спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса официально сняли со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Эту информацию «РИА Новости» подтвердил глава организации Александр Шохин.

«Мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве», — сказал Шохин, объясняя актуальный формат отношений Чубайса и организации. Он пояснил, что взаимодействие РСПП с экс-главой «Роснано» необходимо продолжать, «потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее».

Чубайс сам попросил снять его со всех постов в РСПП в конце января. Экс-глава «Роснано» не комментировал свою просьбу. В то же время в конце декабря он сообщил, что попросил президента России Владимира Путина освободить его от любых формальных связей с госслужбой.

Чубайс покинул «Роснано», которую возглавлял с момента основания в 2008 г., 3 декабря 2020 г. В тот же день правительство России рекомендовало избрать на пост главы «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Кандидатуру последнего предложил президент России Владимир Путин.

4 декабря президент назначил Чубайса на должность своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В Кремле позже назвали это «естественным ротационным процессом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных