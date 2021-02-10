В России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавирусаВпервые с середины октября в России зафиксировали меньше 15 000 новых заболевших
В России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 012 710. Умерли за день 536 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 78 134.
Вчера, 9 февраля, оперштаб сообщил о 15 019 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 1441 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3633 пациента, скончались 68 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1169), Подмосковье (+650), Нижегородская (+456) и Воронежская (+362) области.
За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 516 461 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 106 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,1 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,5 млн) и Великобритании (свыше 3,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.