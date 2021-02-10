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В России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса

Впервые с середины октября в России зафиксировали меньше 15 000 новых заболевших
Анастасия Шинкеева
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 012 710. Умерли за день 536 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 78 134.

Вчера, 9 февраля, оперштаб сообщил о 15 019 новых случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 1441 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3633 пациента, скончались 68 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1169), Подмосковье (+650), Нижегородская (+456) и Воронежская (+362) области.

За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 516 461 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 106 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,1 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,5 млн) и Великобритании (свыше 3,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных