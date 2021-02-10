В России за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 106 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,1 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,5 млн) и Великобритании (свыше 3,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.