Российским школьникам предоставили дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор ввел дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут его сдать из-за пандемии, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — заявил Музаев (цитата по «РИА Новости»).
В начале февраля Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.
В этом году выпускникам 11-х классов планируется предоставить право выбирать форму итоговой аттестации — ЕГЭ или выпускные экзамены (ГВЭ) после подачи заявления на сдачу. Решение школьники должны принять до середины мая.