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Российским школьникам предоставили дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Ведомости

 Рособрнадзор ввел дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут его сдать из-за пандемии, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — заявил Музаев (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.

В этом году выпускникам 11-х классов планируется предоставить право выбирать форму итоговой аттестации — ЕГЭ или выпускные экзамены (ГВЭ) после подачи заявления на сдачу. Решение школьники должны принять до середины мая.

Ранее по теме: Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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