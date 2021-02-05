Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня», — сообщили в Рособрнадзоре.
Утвержден также график для выпускников школ, которые не планируют поступать в вузы. Для них 25 мая состоится ЕГЭ по русскому языку, 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике.
Ранее сообщалось, что основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 году был отменен.