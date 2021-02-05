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Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Ведомости

Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня», — сообщили в Рособрнадзоре.

Утвержден также график для выпускников школ, которые не планируют поступать в вузы. Для них 25 мая состоится ЕГЭ по русскому языку, 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике.

Ранее сообщалось, что основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы —  с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 году был отменен.

Ранее по теме: Минпросвещения отменило досрочный период ЕГЭ в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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