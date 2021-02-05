Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Ранее сообщалось, что основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 году был отменен.