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Минпросвещения отменило досрочный период ЕГЭ в 2021 году

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Досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 году отменен в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

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Итоговое сочинение или изложение, которое традиционно проводилось в декабре, пройдет в середине апреля, добавили в министерстве. Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля, добавили в пресс-службе. 

Выпускники школ, которые не планируют поступать в вуз, могут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому и математике, чтобы получить аттестат. Выпускники 11 классов, которые будут поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому на удовлетворительный результат, чтобы получить аттестат об окончании школы, отметили в пресс-службе. ЕГЭ по математике базового уровня не будет проводиться в 2021 году, как и в 2020. 

Дополнительный период ОГЭ для выпускников 9 классов в следующем году также будет отменен, заявили в Минпросвещения. Аттестаты будут выданы по результатам экзаменов по русскому языку и математике, экзамены по выбору проводиться не будут, добавили в пресс-службе.

Выпускники 9 классов будут сдавать контрольные работы по одному из школьных предметов по их выбору с 17 по 25 мая. Результаты контрольных не будут влиять на получение аттестата или допуск к экзаменам. Экзамены для 9 классов по русскому и математике пройдут с 24 по 28 мая, резервные сроки придутся на начало июня 2021 года. Выпускники, которые не сдадут экзамены, смогут сдать их повторно в сентябре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных