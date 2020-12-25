Минпросвещения отменило досрочный период ЕГЭ в 2021 году

Выпускники школ, которые не планируют поступать в вуз, могут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому и математике, чтобы получить аттестат. Выпускники 11 классов, которые будут поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому на удовлетворительный результат, чтобы получить аттестат об окончании школы, отметили в пресс-службе. ЕГЭ по математике базового уровня не будет проводиться в 2021 году, как и в 2020.