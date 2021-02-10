Власти Москвы пока планируют использовать при вакцинации только «Спутник V»
Власти Москвы пока не планируют использовать для вакцинации препараты помимо «Спутника V», включая »ЭпиВакКорону», разработанную научным центром «Вектор». Об этом сообщил директор ГКУ Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения» Алексей Безымянный.
«Пока, насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения», — сообщил Безымянный, отвечая на вопрос о возможном использовании «ЭпиВакКороны» для вакцинации в столице (цитата по «РИА Новости»).
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выездные пункты вакцинации от коронавируса открылись сегодня еще в трех торговых центрах города: «Калужском», «Щелковском» и «Водном». Вакцинация вторым компонентом препарата началась в ТЦ «Океания» и «Город». Со следующей недели вакцинация станет доступна в ТЦ «Саларис» и «Л-153».
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи, она используется для прививок в рамках начавшейся в январе массовой вакцинации. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре, но в гражданский оборот пока не поступила. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.