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Власти Москвы пока планируют использовать при вакцинации только «Спутник V»

Ведомости

Власти Москвы пока не планируют использовать для вакцинации препараты помимо «Спутника V», включая »ЭпиВакКорону», разработанную научным центром «Вектор». Об этом сообщил директор ГКУ Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения» Алексей Безымянный.

«Пока, насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения», — сообщил Безымянный, отвечая на вопрос о возможном использовании «ЭпиВакКороны» для вакцинации в столице (цитата по «РИА Новости»).

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выездные пункты вакцинации от коронавируса открылись сегодня еще в трех торговых центрах города: «Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном». Вакцинация вторым компонентом препарата началась в ТЦ «Океания» и «Город». Со следующей недели вакцинация станет доступна в ТЦ «Саларис» и «Л-153».

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи, она используется для прививок в рамках начавшейся в январе массовой вакцинации. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре, но в гражданский оборот пока не поступила. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.

Ранее по теме: В Москве открылись еще три пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных