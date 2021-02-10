Власти Москвы пока планируют использовать при вакцинации только «Спутник V»

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи, она используется для прививок в рамках начавшейся в январе массовой вакцинации. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре, но в гражданский оборот пока не поступила. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.