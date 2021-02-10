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В Москве открылись еще три пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах

Ведомости

Выездные пункты вакцинации от коронавируса открылись сегодня еще в трех торговых центрах Москвы, сообщает пресс-служба мэра города со ссылкой на его заместителя по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Сделать прививку от коронавируса начиная с сегодняшнего дня можно еще в трех торговых центрах — “‎Калужском”‎, “‎Щелковском”‎ и “‎Водном”‎», — сказала Ракова. По ее словам, вакцинация вторым компонентом препарата началась в ТЦ «Океания» и «Город». Со следующей недели вакцинация станет доступна в ТЦ «Саларис» и «Л-153».

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в столице с 18 января. Они принимают горожан в ГУМе, театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», в офисах «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл сити» и Columbus, а также в торговых центрах «Саларис», «Л-153» и «Калейдоскоп». 

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Процедура занимает около 40 минут, рассказали в мэрии.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных