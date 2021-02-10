В Москве открылись еще три пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах
Выездные пункты вакцинации от коронавируса открылись сегодня еще в трех торговых центрах Москвы, сообщает пресс-служба мэра города со ссылкой на его заместителя по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Сделать прививку от коронавируса начиная с сегодняшнего дня можно еще в трех торговых центрах — “Калужском”, “Щелковском” и “Водном”», — сказала Ракова. По ее словам, вакцинация вторым компонентом препарата началась в ТЦ «Океания» и «Город». Со следующей недели вакцинация станет доступна в ТЦ «Саларис» и «Л-153».
Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в столице с 18 января. Они принимают горожан в ГУМе, театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», в офисах «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл сити» и Columbus, а также в торговых центрах «Саларис», «Л-153» и «Калейдоскоп».
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Процедура занимает около 40 минут, рассказали в мэрии.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.