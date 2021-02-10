В Москве открылись еще три пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах

«Сделать прививку от коронавируса начиная с сегодняшнего дня можно еще в трех торговых центрах — “‎Калужском”‎, “‎Щелковском”‎ и “‎Водном”‎», — сказала Ракова. По ее словам, вакцинация вторым компонентом препарата началась в ТЦ «Океания» и «Город». Со следующей недели вакцинация станет доступна в ТЦ «Саларис» и «Л-153».