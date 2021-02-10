Мурашко рассказал о переходе российских поликлиник на новую модель

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г. планируется выделить свыше 500 млрд руб. В 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. – 89 млрд руб. из федерального бюджета и 11 млрд руб. из региональных. По ее словам, в текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.