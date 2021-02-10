Мурашко рассказал о переходе российских поликлиник на новую модель
Более 70% учреждений первичного звена здравоохранения в России уже начали работать по новой модели, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«Работа в прошлом году продолжалась несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Помимо материально-технической базы мы продолжали повышать эффективность поликлиник. В 2020 г. уже 6 тыс. поликлинических подразделений — то есть более 70% — начали работать по принципам новой модели», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г. планируется выделить свыше 500 млрд руб. В 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. – 89 млрд руб. из федерального бюджета и 11 млрд руб. из региональных. По ее словам, в текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.
В конце декабря 2020 г. президент Путин заявил, что накопленный в период пандемии коронавируса опыт необходимо использовать для решения ключевых задач предстоящего года. Следует не только добиться прогресса в борьбе с пандемией, но и «существенно укрепить» первичное звено здравоохранения. Эта работа «широко» начнется в стране с 1 января 2021 г., добавил президент.