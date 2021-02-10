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Мурашко рассказал о переходе российских поликлиник на новую модель

Ведомости

Более 70% учреждений первичного звена здравоохранения в России уже начали работать по новой модели, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Работа в прошлом году продолжалась несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Помимо материально-технической базы мы продолжали повышать эффективность поликлиник. В 2020 г. уже 6 тыс. поликлинических подразделений — то есть более 70% — начали работать по принципам новой модели», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г. планируется выделить свыше 500 млрд руб. В 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. – 89 млрд руб. из федерального бюджета и 11 млрд руб. из региональных. По ее словам, в текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.

В конце декабря 2020 г. президент Путин заявил, что накопленный в период пандемии коронавируса опыт необходимо использовать для решения ключевых задач предстоящего года. Следует не только добиться прогресса в борьбе с пандемией, но и «существенно укрепить» первичное звено здравоохранения. Эта работа «широко» начнется в стране с 1 января 2021 г., добавил президент.

Ранее по теме: Власти направят более 500 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных