Власти направят более 500 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

В конце декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что накопленный в период пандемии коронавируса опыт необходимо использовать для решения ключевых задач предстоящего года. Следует не только добиться прогресса в борьбе с пандемией, но и «существенно укрепить» первичное звено здравоохранения. Эта работа «широко» начнется в стране с 1 января 2021 г., добавил президент.