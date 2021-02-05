Власти направят более 500 млрд рублей на модернизацию здравоохранения
Более 500 млрд руб. планируется выделить на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 млрд (руб.) средств федерального бюджета и бюджетов регионов», – сказала Голикова, отметив, что эта цифра будет ежегодно корректироваться в большую сторону.
По ее словам, в 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. – 89 млрд руб. из федерального бюджета и 11 млрд руб. из региональных. В текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.
«Если этот проект будет удачно реализован и если все регионы страны будут его аккуратно выполнять, то это затронет уже в 2021 г. 40 млн наших граждан», – резюмировала вице-премьер.
В конце декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что накопленный в период пандемии коронавируса опыт необходимо использовать для решения ключевых задач предстоящего года. Следует не только добиться прогресса в борьбе с пандемией, но и «существенно укрепить» первичное звено здравоохранения. Эта работа «широко» начнется в стране с 1 января 2021 г., добавил президент.