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Власти направят более 500 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

Ведомости

Более 500 млрд руб. планируется выделить на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 млрд (руб.) средств федерального бюджета и бюджетов регионов», – сказала Голикова, отметив, что эта цифра будет ежегодно корректироваться в большую сторону.

По ее словам, в 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. – 89 млрд руб. из федерального бюджета и 11 млрд руб. из региональных. В текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.

«Если этот проект будет удачно реализован и если все регионы страны будут его аккуратно выполнять, то это затронет уже в 2021 г. 40 млн наших граждан», – резюмировала вице-премьер.

В конце декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что накопленный в период пандемии коронавируса опыт необходимо использовать для решения ключевых задач предстоящего года. Следует не только добиться прогресса в борьбе с пандемией, но и «существенно укрепить» первичное звено здравоохранения. Эта работа «широко» начнется в стране с 1 января 2021 г., добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных